Genetik, kilolu olmak, egzersiz, aşırı sıcak hava, depresyon, stres, zorlayıcı aktiviteler, baharatlı yiyecekler yemek gibi nedenlerle ortaya çıkan yüz terlemesi nasıl tedavi edilir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

YÜZ TERLEMESİ NEDİR?

Aşırı yüz terlemesi genellikle alında, yüzde ve saçlı bölgede ortaya çıkan bir terlemedir. Sadece yüzde olabileceği gibi, yüzle birlikte sıklıkla eller, bazen koltuk altları ve ayak bölgesi terlemesi ile birlikte olabilir. Bazen de yüz kızarması ile olur. Aşırı yüz (kafa, baş) terlemesi kişinin günlük faaliyetlerini, sosyal yaşantısını, öğrenimini, iş hayatını, psikolojik durumunu etkileyecek derecede ise, bu duruma aşırı yüz terlemesi hastalığı (fasiyal hiperhidroz) denilir.

AŞIRI YÜZ TERLEMESİ TEDAVİSİ

Aşırı terlemenin herhangi bir türü olan herkes için ilk adım, aşırı terlemenin başka bir tıbbi durumdan veya bir ilacın yan etkisinden kaynaklanmadığından emin olmak için yapılan bir değerlendirmeyi içeren bir tıbbi kontrol için doktora görünmektir. Aşırı terleme farklı bir tıbbi durum veya bir ilaca bağlı olduğunda buna ikincil hiperhidroz denir. İkincil hiperhidroz daha ciddi bir sağlık sorununa işaret edebilir ve bu nedenle daima önce düşünülmelidir.

Yüz terlemesi şiddetli değilse terleme önleyici krem, losyon, sabun, jel vb ürünler her gün özellikle akşamları yüze (göz, ağız, burun hariç) uygulanarak terleme hafifletilebilir. Bu ürünlerde bulunan aluminyum klorid ter bezi kanalını tıkayarak terin dışarıya çıkışını önler. Ancak terleme şiddetli ise bu tıkaç yüksek ter basıncı ile itilerek açılır ve tedavi etkisiz kalır. Ayrıca alerji, cilt tahrişi yapabilir. Daha şiddetli yüz terlemesinde, ilaç tedavisi ve botoks tedavisi uygulanabilir.

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