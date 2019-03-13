13 Mart Oyna Kazan kopyası: Samsung Galaxy M20 batarya özelliği nedir?

Oyna Kazan, günü kopyasının Instagram hesabından yayınlandı. Kopya şu şekilde duyuruldu: “Günün kopyası geldi! Videoyu iyi izle, 21:30'da Samsung ödül sponsorluğunda hem 45.000₺'den payını al hem de 3 adet Samsung Galaxy M20'den birini kazanma şansı yakala!”

SAMSUNG GALAXY M20 BATARYA ÖZELLİĞİ NEDİR?

CEVAP: 5000 mAH batarya

3x hızlı şarj

SAMSUNG GALAXY M20’NİN BAZI ÖZELLİKLERİ

İşlemci: Octa-Core (1.8GHz Quad + 1.6GHz Quad)

Ram: 3GB

Dahili Hafıza: 32GB

Ekran Boyut/Çözünürlük: 6.3” TFT 2340 x 1080 (FHD+)

Ağ: 2G GSM,3G WCDMA,4G LTE FDD,4G LTE TDD

Tip: Dokunmatik

Boyutlar: 156.4 x 74.5 x 8.8

Ağırlık: 186 gr.

Kamera: 13MP (F1.9) + 5MP (F2.2)

Ön Kamera: 8MP (F2.0)

Flaş: Arka Flaş

Video: FHD (1920 x 1080)@30fps