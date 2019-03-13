13 Mart Oyna Kazan kopyası: Samsung Galaxy M20 batarya özelliği nedir?

Oyna Kazan, günü kopyasının Instagram hesabından yayınlandı. Kopya şu şekilde duyuruldu: “Günün kopyası geldi! Videoyu iyi izle, 21:30'da Samsung ödül sponsorluğunda hem 45.000₺'den payını al hem de 3 adet Samsung Galaxy M20'den birini kazanma şansı yakala!”
SAMSUNG GALAXY M20 BATARYA ÖZELLİĞİ NEDİR?
CEVAP: 5000 mAH batarya
3x hızlı şarj
SAMSUNG GALAXY M20’NİN BAZI ÖZELLİKLERİ
İşlemci: Octa-Core (1.8GHz Quad + 1.6GHz Quad)
Ram: 3GB
Dahili Hafıza: 32GB
Ekran Boyut/Çözünürlük: 6.3” TFT 2340 x 1080 (FHD+)
Ağ: 2G GSM,3G WCDMA,4G LTE FDD,4G LTE TDD
Tip: Dokunmatik
Boyutlar: 156.4 x 74.5 x 8.8
Ağırlık: 186 gr.
Kamera: 13MP (F1.9) + 5MP (F2.2)
Ön Kamera: 8MP (F2.0)
Flaş: Arka Flaş
Video: FHD (1920 x 1080)@30fps
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