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13 Mart Oyna Kazan kopyası: Samsung Galaxy M20 batarya özelliği nedir?

Oyna Kazan, Instagram hesabından bu akşam 21.30'da düzenlenecek yarışma için günün kopyasını yayınladı. Samsung Galaxy M20'nin yeni özellikleri tanıtıldı. Ayrıca "Batarya ile ilgili bilgiye dikkat" denildi. Peki Samsung Galaxy M20 batarya özelliği nedir?

17:37 -
Haberler Bilim - Teknoloji
13 Mart Oyna Kazan kopyası: Samsung Galaxy M20 batarya özelliği nedir?

Oyna Kazan, günü kopyasının Instagram hesabından yayınlandı. Kopya şu şekilde duyuruldu: “Günün kopyası geldi! Videoyu iyi izle, 21:30'da Samsung ödül sponsorluğunda hem 45.000₺'den payını al hem de 3 adet Samsung Galaxy M20'den birini kazanma şansı yakala!”

SAMSUNG GALAXY M20 BATARYA ÖZELLİĞİ NEDİR?

CEVAP: 5000 mAH batarya

3x hızlı şarj

SAMSUNG GALAXY M20’NİN BAZI ÖZELLİKLERİ

İşlemci: Octa-Core (1.8GHz Quad + 1.6GHz Quad)
Ram: 3GB
Dahili Hafıza: 32GB
Ekran Boyut/Çözünürlük: 6.3” TFT 2340 x 1080 (FHD+)
Ağ: 2G GSM,3G WCDMA,4G LTE FDD,4G LTE TDD
Tip: Dokunmatik
Boyutlar: 156.4 x 74.5 x 8.8
Ağırlık: 186 gr.
Kamera: 13MP (F1.9) + 5MP (F2.2)
Ön Kamera: 8MP (F2.0)
Flaş: Arka Flaş
Video: FHD (1920 x 1080)@30fps

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