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App Store’dan Türkiye’ye özel bölüm! Yarın yayında…

Apple'dan Türkiye'deki kullanıcıları sevindirici bir haber geldi. App Store, Türkiye'ye özel yeni bir sayfayı kullanıcılarına açıyor. Şu an ön izleme aşamasında olan sayfa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yayınlanacak.

15:20 -
Haberler Bilim - Teknoloji
App Store’dan Türkiye’ye özel bölüm! Yarın yayında…

Apple uygulama mağazasında, Türkiye'de uygulama geliştirme ekosisteminin geldiği noktayı gözler önüne sermek içi  “Yeni ve Yerli” kategorisi açıyor. Şu anda ön izleme aşamasında olan ve 29 Ekim'de yani yarın yayınlanacak olan seride çeşitli uygulamalara yer verilecek.

Apple'ın Yeni ve Yerli kategorisi için hazırladığı tanıtım yazısı şu ifadeler ile başlıyor;

“Türkiye'deki uygulama geliştirme sahnesi her daim gelişiyor ve büyüyor. Bu harekete yön veren yetenekleri, yaratıcılığı ve girişimci ruhu kutlamaksa, bize gurur veriyor!

Her ay düzenli olarak yayınlayacağımız bu yazı dizisinde en iyi yerli oyun ve uygulamaların yanı sıra dikkatimizi çeken güncellemeleri öne çıkartacak, sadece bize değil dünyaya ilham veren başarı hikayelerini seninle paylaşacağız. Hazırsan, başlayalım.“

Meditasyon, Apple'ın bu kategoride ön plana çıkardığı ilk uygulama oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Apple Haber Türkiye uygulama
Son güncelleme: 15:33 28.10.2019
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