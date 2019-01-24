Google Play silinirse tekrar nasıl yüklenir? Google Play Store nasıl indirilir?

Android telefonlarda, tabletlerde, televizyonlarda ve bilgisayarlarda Google Play uygulaması büyük önem taşıyor. Google Play’in herhangi bir şekilde cihazdan silinmesi durumunda tekrar yükleyerek aktif etmek için bazı önemli adımlar atmak gerekiyor. Peki Google Play silinirse tekrar nasıl yüklenir?

SİLİNEN GOOGLE PLAY TEKRAR NASIL YÜKLENİR?

İnternet tarayıcınız üzerinden Google Play APK araması yaparak Google Play APK’sını indirebilirsiniz. Cihazınızın ayarlar bölümünden bilinmeyen kaynaklardan uygulama yüklemeye izin ver sekmesini işaretleyerek dosyanızın yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Google Play APK’sını yalnızca güvenilir sitelerden indirmeniz cihaz güvenliğiniz için büyük önem taşımakta.

GOOGLE PLAY NASIL AKTİF EDİLİR?

Yükleme tamamlandıktan sonra Google Play aktif olacaktır, Gmail hesabınızla giriş yaptığınızda Google Play’i tekrar eskisi gibi kullanmaya devam edebilirsiniz.