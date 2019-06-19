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HONOR 20 Pro satışa çıktığı ilk 3 saniyede rekor kırdı

Etkileyici kamera yetenekleri ile adından söz ettiren ve büyük beğeni toplayan HONOR 20 Pro, satışa sunulduğu ilk 3 saniyede satış rekoru kırdı. HONOR N serisinin yeni amiral gemisi HONOR 20 PRO 85 milyon TL'lik sipariş aldı.

11:28 -
Haberler Bilim - Teknoloji
HONOR 20 Pro satışa çıktığı ilk 3 saniyede rekor kırdı

HONOR, dört kameralı yeni akıllı telefonu HONOR 20 PRO ile sipariş rekoru kırdı. Çin’in önde gelen e-ticaret platformu Jingdong’un yıl ortası online alışveriş festivali “618” kapsamında 18 Haziran günü satışa sunulan HONOR 20 PRO, satışa girdiğinde 3 saniye içinde 100 milyon Çin Yuanı (85 milyon TL) değerinde sipariş aldı.

HONOR 20 PRO’NUN ÖZELLİKLERİ

HONOR N serisi akıllı telefon ailesinin yeni amiral gemisi olan HONOR 20 PRO, 6,26 inç All-view ekranı, 7 nm Kirin 980 AI yonga seti ve çift NPU ile gerçek bir performans canavarına dönüşüyor.

Dünyada ilk kez HONOR 20 PRO’da kullanılan Dinamik Holografik cam tasarımı, ön yüzde yüzde 91,6’ya ulaşan ekran kasa oranıyla buluşunca ortaya göz alıcı bir dizayn çıkıyor.

Parmak izi okuyucunun sağ kenara konumlandırılması gibi akıllı tasarım tercihleri, HONOR 20 PRO sahiplerine kullanım kolaylığı sunuyor.

48 MP’LİK DÖRT KAMERA

Dünyanın dört bir yanındaki fotoğraf tutkunu kullanıcılara “Mucizeyi Yakala” sloganıyla ulaşan HONOR 20 PRO, DxOmark performans testlerinden 111 puan alan ve ikinci sıraya yerleşen rakipsiz kamerasıyla düşük ışıklı ortamlardan uzak sahne çekimlerine kadar her türlü kullanım senaryosunda en net fotoğrafı yakalıyor.

48 MP çözünürlüklü Sony IMX586 ana lensin yanı sıra, 8 MP telefoto lensi, 16 MP süper geniş açılı lens ve 2 MP makro lense sahip 48 MP AI Dört Kamera teknolojisi, her zaman en güzel karenin ekrana yansımasını sağlıyor.

Satışa sunulduğu Çin'de büyük beğeniyle karşılanan HONOR N serisi, yakında Türkiye piyasasında da teknoloji tutkunlarıyla buluşacak.

Son güncelleme: android-time 11:46 19.06.2019
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