Huawei EMUI 9.1 çıktı! Huawei EMUI 9.1 nasıl indirilir?

Bununla birlikte eski EMUI yüklü cihazlara da desteğini kesmeyen Huawei EMUI 9.1 güncellemesini de dağıtmaya başladı. EMUI 9.1'in dağıtılacağı birçok cihaz için hem beta hem de stabil sürümleri de bulunjuyor.

HiCare ile EMUI 9.1 kurulumu

Shiftdelete’de yer alan haber göre, öncelikle indirmiş olduğumuz HiCare uygulamasını açıyoruz. Gelen ekrandan giriş yaparak, ülke ve bölge seçimini gerçekleştiriyoruz. Kullanıcı Sözleşmesini Kabul Edin ve Gizlilik Bildirimlerini de kabul ederek ana ekrana ulaşıyoruz. Gelen ekran üzerinden güncelleme seçeneğine tıklıyoruz.

üncelleme iste ve uygula dedikten sonra yeni sistem güncellemelerini kontrol etme ekranı karşımıza çıkıyor ve kontrol ediliyor. Ardından tek yapmamız gereken indir ve yükle seçeneğine tıklamak.

Normal şartlar altında ilk iki saat içerisinde 9.1 versiyonu cihazınıza yüklenecektir. Ancak çok sayıda talep olması nedeniyle, sistemin yeni sürümü göndermesi sürecinde bazı gecikmeler olabiliyor.

Ve hala sürümü alamıyorsanız, Ayarlar> Sistem> Telefon hakkında> Yapı numarası seçeneklerine giderek telefonunuzun geçerli sürümde olup olmadığını kontrol edin. HiCare'in HiCare> Servis> Güncelleme ile cihazınızın gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını kontrol edin.