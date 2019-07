IMEI nedir? IMEI sorgulama nasıl yapılır? E Devlet Girişi İle Sorgulama…

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonu harç tutarı, 500 liradan bin 500 liraya yükseldi. Buna göre cep telefonu maktu harç oranı yüzde 200 artmış oldu. Cep telefonunun durumu hakkında bilgi almak isteyenler ise cihazın IMEI numarasını sorgulatarak öğrenebiliyor. IMEI sorgulatmak e devlet ile de mümkün. Sorgulama sonucu telefonun ithal edilip edilmediği veya kayıp/çalıntı olmadığını öğrenebilirsiniz.

IMEI NEDİR?

Her bir GSM telefon cihazına üretim aşamasında IMEI numarası yüklenmektedir. IMEI numarası her bir cihazın kimlik numarası olup tek ve benzersizdir ve 15 haneden oluşur. Ancak günümüzde bir IMEI numarasını farklı bir telefona kopyalayarak her iki telefonunda kullanılmaz hale getirilmesi mümkün.

Cep telefonda *#06# tuşlayarak telefonun seri numarasını (IMEI numarası) tespit edilebilir.

Kısaca mobil cihazlara ait uluslararası elektronik kimlik bilgisini gösteren numaraya IMEI adı verilmektedir.

IMEİ KAYIT ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR?

IMEI kayıt işleminin gerçekleştirilebilmesi için yurt dışından dönüşü 120 günü geçmemiş olan bir pasaport ve IMEI kayıt ücretinin ödenmesi gerekiyor. Eğer bu bu kayıt işlemi gerçekleştirilmezse akıllı telefon 120 gün içinde kullanıma kapatılıyor.

IMEI E DEVLET KAYIT SORGULA

IMEI KAYIT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

IMEI sorgulaması e Devlet ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. E Devlet sistemine şifre ve T.C bilgileriyle giriş yapan vatandaşlar, https://www.turkiye.gov.tr/imei-sorgulama adresinden IMEI bilgisini görüntüleyebilir.