Instagram’da mavi tik, onay işareti nasıl alınır? İşte mavi tik almanın tüyoları

Instagram’da bazı hesapların yanında bulunan mavi tik birçok Instagram kullanıcısının dikkatini çekmiştir. Instagram'da ‘mavi tik' olarak bilinen onay işareti genellikle tanınmış kişilerde bulunuyor. Bu simge hesabın biraz daha itibarlı görünmesini sağlıyor. Peki Instagram’da mavi tik nasıl alınır? İşte sosyal medya devi Instagram’da nasıl mavi tik alınacağına dair ipuçları…

INSTAGRAM’DA MAVİ TİK, ONAYLAMA NEDİR?

Bildiğiniz üzere Instagram dünyanın en popüler sosyal medya mecrası konumunda. 2012 yılında tanıtılan, “Instagram Account Verification Badge” yani bizim tabirimizle mavi tik, o günden bu güne tanınmamış, tanınmamış pek çok kişi tarafından arzu ediliyor. Instagram ilk başlarda bu onaylı hesapları sadece çok dar bir kesime özel tutsa da şuanki durumda pek çok kişide görmeniz mümkün. Instagram hesabınızı onaylatmanız için sizlere bir kaç yöntem vereceğiz ve bu yöntemlerin sonucunda Instagram uygun bulursa hesabınızı onaylayacaktır.

INSTAGRAM'DA MAVİ TİK NASIL ALINIR?

Instagram üzerindeki haklarını koruma ve telif altına almak için yapılan işlemlere Instagram hesap onaylama deniliyor. Bu işlem sonunda hesapta kullanıcı adının yanında mavi tik işareti bulunuyor.

Ayarlar > Doğrulama İste'ye dokunun. Adınızı ve soyadınızı girin ve koşulları karşılayan bir kimlik belgesi gönderin (ör. devlet kurumu tarafından verilmiş fotoğraflı kimlik belgesi).

EĞER DOĞRULAMA SEKMESİ GÖRÜNMÜYORSA

Ayarlar sayfasına gidin. Ayarlar kısmında aşağı doğru kaydırma yapın, “DESTEK” başlığının altında, Sorun Bildir metni bulunuyor. Ona tıklayın. “Görüş bildir”e tıklayın. “Özelliği Seç” kısmında profil kısmına tıklayın. Sağ üstten devam edin. “Neyi Geliştirmemizi istersin?” kısmına hesabınızın neden doğrulanması gerektiği ile ilgili bilgileri yazın ve gönderin.

AKTİF BİR HESAP OLMASI ÖNEMLİ

Etkileşimi yüksek bir hesap olmanız ve Instagram dışındaki sitelerde ve platformlarda insanların sizden bahsetmesi bir avantaj olacaktır.

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