iPhone’a Instagram’ın karanlık modu geldi: Instagram karanlık mod nasıl yapılır?

Instagram yeni özelliği olan karanlık modu kullanıcılarının beğenisine sundu. Ancak bu özelliği herkes kullanamayacak çünkü telefonunda ve işletim sisteminde karanlık mod bulunmayan akıllı telefon kullanıcıları bu özelliği aktif edemeyecek. Milyonlar merak ediyor: Instagram karanlık mod nasıl yapılır? İşte İOS ve android için Instagram güncellemesi…

INSTAGRAM KARANLIK MOD İOS İÇİN NASIL YAPILIR?

iOS 13.0 ve daha yeni bir sürümün kullanıcısı olmanız gerekiyor,

Ayarlar menüsüne gidin,

Ekran ve parlaklı seçeneğine dokunun,

Açılan menüde Koyu Mod’u seçin,

Instagram’ı açın,

Karanlık modun keyfini çıkarın.

INSTAGRAM KARANLIK MOD ANDROİD İÇİN NASIL YAPILIR?

Google Play Store’u açın,

Sol üstteki 3 çizgiye dokunun,

“Uygulamalarım ve oyunlarım” menüsüne gidin,

Instagram’ı bulun ve dokunun,

Açılan sayfayı aşağıda doğru kaydırın,

Beta sürümüne katılma yazısını görünce “Katıl” butonuna dokunun,

Maksimum 20 dakika kadar beklemeniz gerekecek.

Ardından tekrar “Uygulamalarım ve oyunlarım” menüsüne gidin,

Instagram’ı bulun ve dokunun,

Güncelleme geldiğini göreceksiniz,

“Yükle” butonuna basın,

Instagram artık Android’in karanlık moduna uyum sağladı.

Telefonunuzun ana Ayarlar menüsüne gidin,

Arama bölümüne Gece Modu ya da Karanlık Mod yazın,

Çıkan ayarlardan Gece modunu açın,

Instagram uygulamasını açın ve karanlık modda kullanın.