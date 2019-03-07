Momo oyunu nedir? Uyarı üstüne uyarı geliyor!

Momo oyunu nedir? Milyonlarca kullanıcı Momo hakkında ayrıntılı bilgi edinmek istiyor. Zira bilişim uzmanlarından ardı ardına uyarılar geliyor. Youtube’da çocukların izlediği videolara sızarak onların bir dizi tehlikeli görevi yerine getirmelerini isteyen Momo izleyenleri dehşete düşürüyor. Youtube konu hakkında açıklama yaparak iddiaları yalanlamış olsa da uzmanlar ebeveynlerin ve çocukların internet kullanımı hakkında bilinçlenmesi gerektiğini belirtiyor.

MOMO OYUNU NEDİR?

Momo Challenge, sosyal medya ve cep telefonları aracılığıyla yayılan bir siber zorbalık iddiasıdır. Telefon kullanıcıları “Momo” adlı bir kullanıcıyla çeşitli iletişim kanalları üzerinden irtibat kurmaya ikna olduktan sonra, çeşitli görsel ve yazılı formatta tehdit mesajları alırlar ve bir dizi tehlikeli görevi yerine getirmeleri isterler. Bu görevlerin arasında İntihar da yer almaktadır. Temmuz 2018’de dünya çapında geniş kitlelere siber zorlabalık yaptığı iddiasına rağmen, Momo Challange ile İntihar ettiği düşünülen kişi sayısı azdır.

YOUTUBE’DAN AÇIKLAMA

YouTube sözcüsü, “Medyada yer alan haberlerin aksine, Momo ya da Momo’yu özendiren içeriğe dair hiçbir kanıt yok. Bu tür içerikler kurallarımıza aykırı ve hemen kaldırılır” dedi.

MOMO HAKKINDA GOOGLE'DAN AÇIKLAMA GELDİ

“Medyada yer alan haberlerin aksine, yakın zamanda YouTube’da Momo’ya ya da Momo'yu özendiren içeriğe yer veren videolara ilişkin hiçbir bulgu ulaşmamıştır. Bu tür içerikler kurallarımıza aykırıdır ve hemen kaldırılır.”

BAKANLIK AİLELERİ UYARDI

Bu tehlikeli oyuna karşı aileleri uyaran Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Mavi Balina, Momo ve bu gibi oyunları oynayan çocuklarda depresyon, kaygı bozuklukları, davranış sorunları ve suça eğilimin arttığını söyledi. Sayan, sanal zorbalık içeren bu oyunların özellikle küçük yaştaki çocukları hedef aldığına dikkat çekti.

Çocukların böyle tehlikeli oyunlardan korunması gerektiğini açıklayan Sayan, “Çocuğunuzu video içerikler seyrederken yalnız bırakmayın. Ekrana bakarak geçirdiği zamanı ve faaliyetlerini gözlemleyin. Çocuk profiline sahip video sitelerine yönlendirin. Mutlaka çocuk profilinin açık ve izleme geçmişinin aktif olmasına dikkat edin. Çocuğunuzun kullandığı bütün elektronik cihazlarda ebeveyn koruma sisteminin açık olduğundan emin olun ve onunla güçlü bir iletişim kanalı geliştirerek, sorgulayıcı ve yargılayıcı bir tutum yerine arkadaşça bir yaklaşım sergileyin. Unutmayın, yasaklar çekici gelir. Bunun yerine bilgilendirip, doğru yönlendirin” ifadelerini kullandı.