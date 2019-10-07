NASA’dan Ay’ın 3D haritasını paylaştı!

10 yıldan uzun süredir Ay'ın etrafında dolaşan uzay aracı, üzerindeki kamera ve altimetre ile yüzeyin hem fotoğrafını çekti hem de topografisini çıkardı.

Ay'ın etrafında 10 yıldan uzun süredir dönen Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) uzay aracı, bu dönüş sırasında birçok fotoğraf ve veri topladı. LRO'daki kameralar 10 yıl boyunca hem fotoğraflama hem de ölçümler yaptı. Bunların sonucunda ortaya Ay'ın 3 boyutlu haritası çıktı. Özellikle görsel sanatçılar için kullanılabilir olan bu harita yalnızca sanatlar için değil, dünyalı birçok kişi için oldukça heyecan verici.

NASA AY HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

LRO, Ay'ın yüzeyindeki verileri yakalamak için multispektral bir kamera ve bir lazer altimetre kullanıyor. Kamera, konumuna bağlı olarak Ay'ın farklı kısımlarının görüntülerini çekerken, altimetre yüzeyin topolojisini çıkarıyor. Ortaya çıkan harita bir kürenin etrafına sarıldığında ise ortaya sanal bir topografik küre çıkıyor.



LRO NEDİR?

LRO ay yüzeyinin verilerini yakalamak için iki ana araç kullanmaktadır: Multispektral kamera ve lazar alitter. Kamera orbitteki konumuna göre ay gezegeninin farklı kısımlarının görüntülerini yakalar ve altimetre yüzeyin toplojisini öğrenir.