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Samsung Galaxy Xcover’ın 5 özellikleri ortaya çıktı

Samsung son Galaxy Xcover serisi olan 4'ü Mart 2017'de piyasaya sürmüştü. Samsung, yıllar sonra ekstra korumalı yeni akıllı telefonu Galaxy Xcover 5'i piyasaya sürecek. İşte Samsung Galaxy Xcover 5'in öne çıkan özellikleri...

14:07 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Samsung Galaxy Xcover’ın 5 özellikleri ortaya çıktı

Samsung amiral gemilerinin dayanıklılığı ile ön plana çıkan Active sürümlerini son yıllarda satışa sunmazken, bu tarafta oluşan açığı gidermek için donanım ve fiyat bakımından daha uygun olan Galaxy Xcover serisi kullanılıyor. 2017 yılının Mart ayında Galaxy Xcover 4'ü piyasaya süren şirketin, Galaxy Xcover 5 üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. SM-G398FN / DS model numarasına sahip olan telefonu gün yüzüne çıkaran detay, FCC sertifikasını alması oldu.

GALAXY XCOVER 5 ÖZELLİKLERİ

FCC sertifikasında cihazın teknik özelliklerinden sadece batarya kapasitesi görülebiliyor. Bu kapsamda cihaz 2800 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor. Xcover 5'in başta işlemcisi olmak üzere diğer teknik özelliklerinin bir kısmı Geekbench testi sayesine ortaya çıktı.

Exynos 7885 işlemciden güç alan telefon, 3 GB RAM‘e ev sahipliği yaparken Android Pie işletim sistemi ile kutudan çıkacak. Cihaz hakkında henüz bir resmi açıklama yapılmazken, Hollanda merkezli bir perakendeci olan Centralpoint, cihazı 250 Euro fiyat etiketi ile listeledi ve çıkış tarihini 4 Haziran olarak belirtti.

Son güncelleme: android-time 14:22 26.05.2019
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