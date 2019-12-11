Twitter’ın 2019 gündemi… Twitter’da 2019’da bunları konuştuk

2019 yılı sona ermek üzereyken Twitter’da en çok konuşulanlar, retweet edilenler ve beğenilenler listelendi. Türkiye’de Twitter’ın 2019 sohbetlerinde en çok adı geçen isim Cumhurbaşkanı Erdoğan olurken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sohbetlere ağırlığını koyan isim oldu. Türkiye’de Twitter sohbetlerine en çok konu olan bir diğer isim dünyayı kasıp kavuran Güney Koreli pop müzik grubu BTS olurken, Haluk Levent şaşırtmadı, Twitter’ın 2019’da en çok konuşulan ünlü isim oldu. Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz da en çok konuşulan ünlü isimler arasında yer aldı.

FALCAO VE İMAMOĞLU DAMGASINI VURDU

En çok retweet edilen tweet ve en beğenilen tweet’lerden biri, Galatasaray’ın transfer ettiği ünlü futbolcu Falcao’nun gelişini duyurduğu tweet oldu. Ekrem İmamoğlu’nun ‘#BirlikteKazandık’ hashtagiyle seçim sonrası paylaştığı duyuru tweet’i ve Fatih Terim’in ‘look at the tabela’ tweet’i de en fazla retweet edilenler ve beğenilenler arasındaydı.

HALUK LEVENT EN POPÜLER İSİM

Twitter’da en çok konuşulan isimlerden biri olan ve yaklaşık 2.5 milyon takipçiye sahip Haluk Levent bir ilki gerçekleştirdi. Twitter’ı etkisi altına alan ve ülke çapında gündem yaratan İzmir’deki yangına dikkat çekmek üzere Levent’in 9 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği konserin Twitter’da canlı yayınlanması şüphesiz yılın önemli olaylarından biriydi. 6 saat süren ve 9 müzik grubunun yer aldığı konser ‘#FromAshestoForest’ hashtag’i ile Twitter’da yüzbinlerce kullanıcının dikkatini çekmeyi başardı.