Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

WhapsApp’ta birini engellemenin yolları: WhatsApp numara engelleme nasıl yapılır?

WhatsApp kullananlar telefon rehberlerinde kayıtlı ya da sadece numarasını bildikleri herkesi engelleme olanağına sahip. Whatsapp'ta engellenen kişiden gelen hiçbir yazı, fotoğraf ya da video görülmez ve karşı tarafa da engellendiğine dair bir bilgi verilmez. Peki WhatsApp'ta numara engelleme nasıl yapılır, nasıl kaldırılır? İşte WhatsApp'ta birini engellemenin yolları...

Sozcu.com.tr
12:54 -
Haberler Bilim - Teknoloji
WhapsApp’ta birini engellemenin yolları: WhatsApp numara engelleme nasıl yapılır?

Dünyada milyonlarca insanın kullandığı WhatsApp sayesinde istediğimiz kişilerle anında iletişime giçip, kolayca resim, video paylaşabiliyoruz. Her sosyal medya platformunda olduğu gibi WhatsApp'ta da konuşmak ve görüşmek istemediğimiz kişiler olabilir. WhatsApp kullanıcılarına bu kişileri engelleme olanağı sunuyor. İşte WhatsApp'ta numara engellemenin ve engel kaldırmanın yolları…

WHATSAPP'TA NUMARA ENGELLEME NASIL YAPILIR?

Telefonunuzda kayıtlı olan bir kişiyi engellemek için

WhatsApp'ı açın.
Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Engellenenler adımlarını izleyin, sonra Yeni Ekle…'ye dokunun.
Engellemek istediğiniz kişiyi listeden seçin.

Telefonunuzda kayıtlı olmayan bir kişiyi engellemek için

Bu kişiyle olan sohbeti açın.
Engelle'ye dokunun.
Eğer bu bir istenmeyen (spam) mesajıysa, ayrıca Spam Bildir seçeneğiniz de vardır. O zaman Rapor et ve Engelle'ye dokunun.

Bir kişinin engelini kaldırmak için

WhatsApp'ı açın.
Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Engellenenler'e dokunun.
Engelini kaldırmak istediğiniz kişinin ismine dokunup parmağınızı sola kaydırın ve Engelleme'ye dokunun.

İLGİLİ HABERWhatsApp Web girişi nasıl yapılır?WhatsApp Web girişi nasıl yapılır?

 

İLGİLİ HABERWhatsApp okundu bilgisi nasıl kaldırılır?WhatsApp okundu bilgisi nasıl kaldırılır?
Son güncelleme: android-time 12:55 18.07.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more