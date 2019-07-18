WhapsApp’ta birini engellemenin yolları: WhatsApp numara engelleme nasıl yapılır?

Dünyada milyonlarca insanın kullandığı WhatsApp sayesinde istediğimiz kişilerle anında iletişime giçip, kolayca resim, video paylaşabiliyoruz. Her sosyal medya platformunda olduğu gibi WhatsApp'ta da konuşmak ve görüşmek istemediğimiz kişiler olabilir. WhatsApp kullanıcılarına bu kişileri engelleme olanağı sunuyor. İşte WhatsApp'ta numara engellemenin ve engel kaldırmanın yolları…

WHATSAPP'TA NUMARA ENGELLEME NASIL YAPILIR?

Telefonunuzda kayıtlı olan bir kişiyi engellemek için

WhatsApp'ı açın.

Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Engellenenler adımlarını izleyin, sonra Yeni Ekle…'ye dokunun.

Engellemek istediğiniz kişiyi listeden seçin.

Telefonunuzda kayıtlı olmayan bir kişiyi engellemek için

Bu kişiyle olan sohbeti açın.

Engelle'ye dokunun.

Eğer bu bir istenmeyen (spam) mesajıysa, ayrıca Spam Bildir seçeneğiniz de vardır. O zaman Rapor et ve Engelle'ye dokunun.

Bir kişinin engelini kaldırmak için

WhatsApp'ı açın.

Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Engellenenler'e dokunun.

Engelini kaldırmak istediğiniz kişinin ismine dokunup parmağınızı sola kaydırın ve Engelleme'ye dokunun.

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