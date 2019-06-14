WhatsApp’tan toplu mesaj atanlar bu habere dikkat! Dava açılabilir

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp otomatik veya toplu mesajlaşma veya kişisel olmayan kullanım gibi durumlarda dava açma hakkına sahip olabilecek. WhatsApp'ın bu uygulamayı, Hizmet Şartlarının ihlal edilmemesi ve suistimalin önlenmesi amacıyla yaptığı söyleniyor.

Yapılan açıklamada otomatik mesaj atılması ve diğer kullanıcıların rahatsız edilmesi gibi durumların saptanması durumunda sorumlu kişilere karşı yasal adımların atılacağının altı çizildi.

WhatsApp'ın resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

“Bu, bütünsel bir yaklaşım gerektiren bir sorundur ve WhatsApp, otomatik veya toplu mesajlaşma veya kişisel olmayan kullanım gibi Hizmet Şartlarımızı ihlal eden suiistimali önlemek için elindeki kaynakları kullanma (yasal işlem dahil) kullanmayı taahhüt eder. Bu nedenle, teknolojik yaptırıma ek olarak, bu tür bir istismarın platformdaki kanıtlarına bağladığımız bireylere veya şirketlere karşı yasal işlem yapıyoruz. WhatsApp, bu gibi durumlarda yasal işlem yapmaya devam etme hakkını saklı tutar. WhatsApp, bu gibi durumlarda yasal işlem yapmaya devam etme hakkını saklı tutar.”

“Ek olarak, 7 Aralık 2019’da başlayarak, WhatsApp, otomatik veya toplu mesajlaşma veya kişisel olmayan kullanım gibi, Hizmet Şartlarımızı ihlal eden veya istismarda bulunanlara, otomatik veya toplu mesajlaşma gibi ihlallerde bulunduğunu belirlediklerine karşı yasal işlemlerde bulunacaktır. Örneğin, platform dışı bilgiler, şirketlerden WhatsApp’ı Şartlarımızı ihlal eden şekillerde kullanma yetkileri hakkındaki hak iddialarını içerir. Bu yazı, kötüye kullanım kanıtı olan şirketlere karşı, kötüye kullanım 7 Aralık 2019’un ötesinde de devam ederse veya bu şirketler söz konusu tarihten önce başka platformda kötüye bağlantısı kanıtlanırsa, yasal işlemlerde bulunacağımızı bildirir.”