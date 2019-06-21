Xiaomi’nin yeni akıllı telefonu CC9 için açıklama yapıldı

Geçen yıl akıllı telefon şirketi Meitu'yu satın alan Xiaomi bu satın almanın ilk meyveleri ile ilgili çalışmalara başladı. Yakın zamanda Xiaomi CC9 ve Xiaomi CC9e isimli iki model ortaya çıktı. Telefonların ilk bilgilerinin ortaya çıkmasının ardından şirket cephesinden açıklama geldi.

shifdelete.net’de yer alan habere göre geçen yıl akıllı telefon şirketi Meitu'yu satın alan Xiaomi bu satın almanın ilk meyveleri ile ilgili çalışmalara başladı. Yakın zamanda Xiaomi CC9 ve Xiaomi CC9e isimli iki model ortaya çıktı.

Xiaomi CEO'su Lei Jun, Xiaomi CC serisi ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Xiaomi CC9 ve Xiaomi CC9e modellerinin 21 Haziran günü yani bugün, tanıtılacağı duyurulmuştu. Beklenen oldu. Şirket CEO'su Jun ilk duyuruyu yaptı. Ancak, duyuruda telefonların yer almaması dikakt çekti. Jun, CC'nin ne anlama geldiğine de bir açıklık getirdi. Chic & Cool 90 ekibi tarafından geliştirilen CC serisi modelleri ismini de buradan alıyor. Renkli ve yaratıcı olarak açıklayabileceğimiz bu isme ait telefonların neye benzediği ya da teknik özellikleri resmi olarak ilerleyen günlerde açıklanacak. Xiaomi CC9 lansmanı ile ilgili açıklamayı ilerleyen zamanda yapacak.

Xiaomi CC serisi modeller, Redmi ve Mi ailesini takip eden üçüncü marka olacak. Sanat öğrencileri tarafından tasarlanan telefonların modada trend belirleyeceği olması bekleniyor. Farklı bir seri olacağı düşünülen CC ailesi, estetik detaylarıyla isminden söz ettirecek gibi duruyor.

Jun açıklamasında gençlerin görülüp duyulmak isteğine, fotoğraf çekmeyi ve gördüklerini herkesle paylaşmayı sevdiğine de değindi. Yeni ailede daha fazla güzellik filtresi olması ve bunun için yapay zeka kullanılması bekleniyor.