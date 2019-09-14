Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Anneden kızına 2’nci hayat

Çanakkale’de 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Makbule Akil’in (37) böbreklerinden rahatsızlandı. Durumu ağırlaştı. 2 böbreği de çalışamaz hale geldi. Akil’e böbrek nakli olması gerektiği söylendi. Eşinden 2 yıl önce boşanan Makbule Akil’e en büyük desteği ise anne ve babası verdi.

Hande ZEYREK
06:30 -
Haberler Yaşam
Anneden kızına 2’nci hayat

Annesi Zübeyde Akil (60) bir an bile düşünmeden böbreğini vereceğini söyledi. Halsizliği ve şikayetleri giderek artan Makbule Akil annesiyle birlikte İstanbul'da nakil merkezi olan özel bir hastanede tetkiklerini yaptırdı. Annesinin böbreği uydu. Ancak doktor “Kilonuz çok. Kilo vermeden ameliyat olmanız mümkün değil” deyip anne-kızı Çanakkale'ye gönderdi. Zübeyde Akil kızına can olmak için azimle kilo vermeye başladı. Sabah akşam yürüdü ve 2 ayda 15 kilo vererek tekrar hastanenin yolunu tuttular. 21 Ağustos'ta böbrek nakil ameliyatı olan anne kız hızla iyileşmeye başladı. Annesinin kendisine can vererek ikinci kez dünyaya getirdiğini söyleyen Makbule Akil “Çok korkmuştum. ‘Ölür müyüm, çocuklarım ne olur?' diye çok ağladım. Sonra araştırdım. Ailesinde uymayıp organ bağışıyla nakil bekleyen de çok hasta var. Organ bağışı bu yüzden çok önemli. Annem bana can oldu” dedi.

Annesinin böbreğiyle hayata tutunan Makbule, “Annem beni yeniden doğurmuş gibi hissediyorum” dedi.

Son güncelleme: 06:28 14.09.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more