Anneden kızına 2’nci hayat

Annesi Zübeyde Akil (60) bir an bile düşünmeden böbreğini vereceğini söyledi. Halsizliği ve şikayetleri giderek artan Makbule Akil annesiyle birlikte İstanbul'da nakil merkezi olan özel bir hastanede tetkiklerini yaptırdı. Annesinin böbreği uydu. Ancak doktor “Kilonuz çok. Kilo vermeden ameliyat olmanız mümkün değil” deyip anne-kızı Çanakkale'ye gönderdi. Zübeyde Akil kızına can olmak için azimle kilo vermeye başladı. Sabah akşam yürüdü ve 2 ayda 15 kilo vererek tekrar hastanenin yolunu tuttular. 21 Ağustos'ta böbrek nakil ameliyatı olan anne kız hızla iyileşmeye başladı. Annesinin kendisine can vererek ikinci kez dünyaya getirdiğini söyleyen Makbule Akil “Çok korkmuştum. ‘Ölür müyüm, çocuklarım ne olur?' diye çok ağladım. Sonra araştırdım. Ailesinde uymayıp organ bağışıyla nakil bekleyen de çok hasta var. Organ bağışı bu yüzden çok önemli. Annem bana can oldu” dedi.