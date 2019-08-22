Vefatının 33. yıl dönümünde Celal Bayar için anma töreni

16 Mayıs 1883'te dünyaya gelen Bayar, 2. Abdülhamit, Meşrutiyet, Balkan Savaşı, 2. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin ilanı, 27 Mayıs 1960 askeri darbesi gibi Türkiye'de büyük çalkantılara neden olan bir yüzyıla tanıklık etti. Kurtuluş Savaşı yıllarında Galip Hoca adını kullanarak halkın arasına katıldı, milli mücadeleye destek verdi. Zaferden sonra Lozan Barış Konferansı'na danışman göreviyle katıldı. Mustafa Kemal'in emriyle 1924'te İş Bankası'nı kurdu. 1960 darbesi sonrasında idama mahkum edildi ama daha sonra hastalığı nedeniyle bu ceza kaldırıldı.