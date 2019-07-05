Akşener konuşmak için niye çağrılmayı bekliyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener hakkında üç yıl önce FETÖ soruşturması yapıldığı ortaya çıktı

Akşener, savcılıkça çağrılmayı beklediğini söyledi… Beklemesine gerek yok, her şeyi anlatabilir

SÖZCÜ gerçekleri yazıyor, Gladio ile savaşanlar kitaplarda anlatıyor. Biz yazmaya hazırız…

1 – Sıcak ve tuhaf bir yaz ayı… At izinin it izine karıştığı bir 2007-2013 arasında görüldü bir de 2016-2019'da… Herkesin bir çuvala atıldığı ‘Fetullahçı Gladio' döneminde herkes şaşkındı ve “Ama ya iddialar doğruysa” diyordu. Çünkü örgüt ‘bilerek ve isteyerek' herkesi Silivri'ye gönderiyordu ya da ‘tehdit ve şantajla' sindiriyordu!…O dönem geçti dedik… Geçmediğini anladık! 15 Temmuz NATO destekli darbe girişimin ardından Fetullahçı Gladio ile savaş hızlandı ve çok önemli başarılara imza atıldı! Buraya kadar sorun yoktu. Ancak… İş ne zaman “Siyasi ayak nerede?” sorusuna geldi ve ipler koptu. Arkasından… SÖZCÜ Gazetesi'ne yönelik asılsız suçlamalar, Cumhuriyet Gazetesi'nin Fetullah'la mücadele eden yazar çizerlerinin tutuklanması, Emniyet İstihbarat Dairesi eski Başkanı Sabri Uzun'un FETÖ'den cezaevine gönderilmesi, FETÖ borsası tartışmalarının gün yüzüne çıkması ve… 3 Temmuz'da, Fetullah tarafından Silivri zindanına atılmış Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın, Fethullah Gülen'in şikayetiyle açılan davada 5 ay hapis ceza alması.

Gelelim bizi yakından ilgilendiren İYİ Parti lideri Meral Akşener'le ilgili üç yıldır süren siyasi ‘soruşturmaya'…

Şifreli konuşmaların Türkiye'ye faydası yok

Tarih 28 Haziran 2019… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 3 yıldır ‘FETÖ' soruşturması yürütüldüğü ortaya çıktı. Savcılığın mayıs ayında da soruşturmaya yönelik gizlilik kararı aldırdığı ifade edildi. 2 Temmuz'da Akşener, kendisi için 2016'da açılan FETÖ soruşturmasının yeniden gündeme gelmesine, “Hodri meydan! Siyasi ayak kimmiş diye soruyoruz, siz ‘ne ayak' diyorsunuz” dedi ve şöyle konuştu: “Kaldırın gizlilik kararını beni ifadeye çağırın anlatayım her şeyi, araştırılsın FETÖ'nün siyasi ayağı.”

Soru şu: 3 yıldır süren dava neden bugün gündemde? ‘Siyasi ayak' kim? …

Bu köşeden hep seslendim… ‘Fetullahçı Gladio'yla ilgili kim ne biliyorsa, ne yaşamışsa anlatsın! Zekeriya Öz'ün odasında kimler çay içmişse ya da eski istihbaratçı Ali Fuat Yılmazer'in C Blok Çatı katına kimler çıktıysa… Anlatsın… Fetullahçı Gladio ile ilgili kitap yazanlara bakın: Soner Yalçın, Saygı Öztürk, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Toygun Atilla, Nedim Şener, Aytunç Erkin, Aykut Küçükkaya, Nusret Senem, Can Özçelik vs… Kim bunlar? Gladio'ya karşı bu örgütle hep savaşmış sonrasında da ya cezaevine girerek ya işsiz kalarak bedelini ödemiş gazeteciler, aydınlar. Diğerleri nerede? Bugün örgütün karşısında, iktidara yakın duranlar ne bilgi verdi, ne yazdı?

Ya Meral Akşener! Neden ifadeye çağrılmayı bekliyor? 1996-1997 arasında İçişleri Bakanı değil miydi? “Erdoğan'ı uyardım” diyor… Nerede uyardı? Savcılığa gerek yok, çıkın ve anlatın! Gelelim MHP lideri Bahçeli'ye…

Kapıcı, odacı, işçi değil siyasi ayak ortaya çıksın

Yazmıştım bir kez daha yazıyorum….

Tarih 23 Mayıs 2017… MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu: “… FETÖ'nün siyasi ayağının darmadağın edilmesi milli bir seferberlik ruhuyla ele alınmalıdır. Kapıcıyı, odacıyı, memuru, işçiyi değil, 15 Temmuz'un kurgusunu yapan sözde akıl hocalarını yakalayın.”

Tarih 21 Haziran 2018… Bahçeli, ATV'de konuştu: “… Bu FETÖ hareketinin siyasi ayağı da gündeme gelmelidir.”

Tarih 14 Temmuz 2018… MHP lideri Devlet Bahçeli genel merkezde konuştu: “… Hâlâ siyasi ayak gizemini koruyor.”

Tarih 23 Mart 2019… Bahçeli, Habertürk'te konuştu: “… Siyasiler nerede? Bürokratlar nerede? Bu Abant toplantılarında yıllardır toplanıp bildiri sunanlar nerede? ”

Devlet Bahçeli örgütün siyasi ayağının ortaya çıkarılmasını istiyor. O da bekliyor…

Beklemeyin… Çünkü Türkiye'nin yüzleşmeye ve arınmaya ihtiyacı var.