Bugün Necip’i övenler 1990’larda Fetullah’la mücadele etmiyordu!

Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Gülseven Yaşer, vakfın danışmanı Hablemitoğlu'nu anlattı:

✔ İki cemaat mensubu genç, 1998'de, ÇEV'e Fetullah'la ilgili bildiklerini anlattı

✔ ÇEV, itirafları ‘Hoca'nın Okulları” adıyla kitaplaştırdı… Davalar arka arkaya geldi

✔ ÇEV'in danışmanı Necip Hablemitoğlu, öldürülmeden 3 gün önce Yaşer'i aradı

✔ Yaşer, “O gün Hablemitoğlu'nun yanında olmayanlar bugün övüyorlar” dedi

Türkiye'nin somut anlamda Fetullahçı örgütle tanıştığı yıl 1998'di! İki ‘cemaat' mensubu genç, İsmail Özdemir ve Serhat Özkan, Çağdaş Eğitim Vakfı'na (ÇEV) giderek örgütün ‘mahrem' bilgilerini ifşa etmişti.

Vakıf da ‘Hocanın Okulları' isimli kitabı hazırlamış ve kamuoyuna örgütü anlatan bir çalışma ortaya çıkmıştı! Sonra…

Kitap çıkınca, ÇEV Başkanı Gülseven Yaşer, Hulki Cevizoğlu'nun Ceviz Kabuğu programına konuk oldu. Süreç hızlanmıştı…Bu arada İsmail Özdemir ‘kandırıldığını' söylemiş ve anlattıklarını yalanlamıştı.

Yaşer'i, Bursa'dan bir çocuk aramış ve onun getirdiği kasetler ATV'de Ali Kırca tarafından yayınlanmıştı. Hani o ‘devletin kılcal damarlarına gireceğiz' cümlesinin olduğu kasetler…

Örgüt harekete geçmişti.

Adının Hayri Canöz olduğunu söyleyen bir polis ÇEV'i ziyaret etti ve “Fethullah Gülen idareyi ele geçirdi, emniyettekiler cemaatçi” bilgisi verdi… O polis, Yaşer ve arkadaşlarının güvenini kazandı. Gerçek ortaya kısa zamanda çıktı. ÇEV'e ‘bilgi veren' polis yöneticilerle yaptığı görüşmeleri gizli kameraya çekmişti…

Ergenekon sürecinde de Gülseven Yaşer hakkında yakalama kararı çıkarıldı…

‘‘GÖSTERMELİK MÜCADELE'

18 Aralık günü “Hablemitoğlu, Gül'e, Gülen'le ilgili ne anlattı?” yazımın ardından Gülseven Yaşer'den e-posta aldım. Okuyalım: “Necip Hablemitoğlu öldürüldüğü o yıllarda Çağdaş Eğitim Vakfı'nın danışmanıydı. Köstebek adlı kitabına konu olan Komiser Yardımcısı B.Ö., vakıf başkanı olarak benim konuşmalarımı gizli kamerayla çekerek, Nuh Mete Yüksel'in açmış olduğu Ankara DGM'deki davaya sundu. Fetullah'ın masum olduğu savını ileri süren kişiydi. O günleri Necip ‘le birlikte yaşadık. Bu konu ile ilgili olarak, sizinle konuşmak isterim. Ben sürekli olarak Fetullah ve müritleri tarafından taciz edildim. Mecburi 9-10 yıllık Amerika yaşamından yeni döndüm. O yılların mücadelesinde ne yazık ki önemli basın isimleri bizleri yalnız bıraktı. Şimdi Fetulah'ın gerçek yüzü ortaya çıktıktan sonra mücadeleye katılıyorlar. Umarım konuya gerekli önem verilerek, iktidarın göstermelik FETÖ davasını gerçek zemine oturtabiliriz.”

‘Suikasttan iki-üç gün önce görüştük, örgütü konuştuk!'

Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002 tarihinde Ankara'daki evinin önünde suikasta uğradı.

ÇEV'in danışmanlığını yapıyordu. ‘Köstebek' adlı kitabını hazırlıyordu.

4 Mayıs 2002'de çarpıcı bir gelişme yaşandı. Işık TV adlı bir kanalda, ÇEV'de gizli çekim yapan Fetullahçı polisin verdiği kasetler yayınlanıyordu. Hablemitoğlu hemen Gülseven Yaşer'i aradı. Sözü Yaşer'e bırakalım: “… En son görüşmemiz suikasta uğradığı 18 Aralık'tan 3 gün önce olmuştu. O kasetler çıktığında beni aradı ve neler yapılması gerektiğini konuştuk. Çok cesurdu. Bugün, Necip'i öven, onun örgütle mücadelesini anlatanların çoğu özellikle medyada diyebilirim, o günlerde bizlerle görüşmüyorlardı!”

Gülseven Yaşer, o günleri anlatırken heyecanlanıyordu. İki gencin, İsmail Özdemir ve Serhat Özkan'ın itirafları, arkasından Eyüp Kayar'ın ekranda örgütü deşifre etmesi…Ancak… Yaşer'i dinleyelim: “… Üç genç de Fetullahçılar tarafından korkutuldu! Her akşam evlerine polis baskını olmaya başladı. Geri çekildiler ve anlattıklarını yalanladılar

Serhat Özkan bana mail gönderdi. Bana ‘Annelik yaptın. Hakkını helal et' diye yazmış… ”

ÇYDD'ye sızan polis 2017'de tutuklanmıştı

Tarih 1 Haziran 2017…

FETÖ'nün emniyet yapılanmasının önemli isimlerinden biri olan ve FETÖ'nün birçok operasyonel faaliyetinde adı geçen polis şefi B.Ö., İstanbul Kartal'da gözaltına alındı.

ÇYDD Başkanı Gülseven Yaşer'in ifadelerine göre B.Ö., komiser yardımcısı olduğu dönemde ÇEV'e‘sızmış' ve burada FETÖ lehine faaliyet göstermişti.

Kapatılan Samanyolu TV'deki Tek Türkiye dizinde geçen “Karanlık Kurul” adlı yapının diyaloglarını yazan isim olarak da gündeme gelmişti.

Dizi senaryosunun FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatlarıyla hazırlandığı, yapılacak operasyon ve örgütün hedefindeki kişilere dair bu diziyle mesaj verildiği değerlendirmeleri de çok tartışılmıştı.

“Tahşiyeciler” adlı dini gruba kumpas kurulduğu iddiasıyla açılan davada sanık olan B.Ö., 2 Haziran'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.