Fenerbahçe’ye kumpasın yıldönümünde, kumpasın hakimi nasıl tahliye edildi?

Hakim Mehmet Ekinci… Firardayken yakalandı ve tutuklandı… Üç iddianame hazırlandı

Şike, OdaTv, Balyoz kumpaslarının hakimi FETÖ'nün ‘A Takımı'nda yer almakla suçlandı

4 Temmuz'da Selam-Tevhid'den tahliye edildi. FETÖ mücadelesinde kafalar iyice karıştı

1 – Tarih 27 Ocak 2017… Balyoz, Şike, OdaTv, Selam-Tevhid kumpaslarının hakimlerinden Mehmet Ekinci, Fetullahçı Gladio'ya yönelik soruşturma kapsamında aranırken Yalova'da gözaltına alındı. 28 Ocak'ta tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da 20 Haziran 2019'da Balyoz Davası'nın soruşturma ve yargılama aşamalarına bakan 15'i tutuklu 50 eski hakim ve savcı hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. 49 hakim ve savcı hakkında “Anayasayı ihlal” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapsi ile 10 yıl ile 37 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezaları istendi. Bu isimler arasında Ekinci de vardı! Ancak… Ekinci, 4 Temmuz 2019'da, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde Selam-Tevhid soruşturmasında adli kontrol şartıyla tahliye edildi. 3 Temmuz'da Fenerbahçe'ye kurulan kumpasın 8'inci yılında tahliye edilen Ekinci kim? Örgütün “A Takımı”nda yer alırken nasıl tahliye edilebildi? …

TESPİT: ORGANİZE İLLEGAL YAPI ÜYESİ

Tarih 7 Nisan 2017… Fetullahçı Terör Örgütü ile (FETÖ) bağlantılı oldukları gerekçesiyle meslekten çıkarılan dönemin özel yetkili cumhuriyet savcılıkları ve mahkemelerinde görev yapan 25 şüpheli hakkında, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan hazırlanan ve kabul edilen iddianameyi okuyalım: “… Hakim Mehmet Ekinci, diğer hakim ve savcılarla organize illegal bir yapının üyesi. Örgüt kurucu ve yöneticilerinin talimatları doğrultusunda proje hazırlattı, bilimsel toplantı yaptırdı. Burada ürettirdikleri bilimsel görüşlere ve gölge dosyada mevcut projeye uygun şekilde kumpas eylemleriyle soruşturmayı yürüttü.”

KİTAPTA GÜLEN'İN FOTOĞRAFI…

Şimdi de arama tutanağına bakalım. Mehmet Ekinci ile ilgili hazırlanan arama tutanağına göre, Ekinci'ye ait “22. Söz” isimli kitabın içerisinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ve yanında diğer insanların bulunduğu bir fotoğraf ele geçirildi. Ekinci'nin silahlı FETÖ'nün hiyerarşik yapılanması içerisinde bilerek ve benimseyerek yer aldığı, bütün halinde, süreklilik arz eden eylemleriyle bu örgüt üyesi olduğunun anlaşıldığı aktarıldı.

OKUR: GÜLEN CEMAATİ MENSUBU

HSYK Birinci Daire eski Başkanı İbrahim Okur da 26 Aralık 2016'da alınan ifadesinde Ekinci ile ilgili şunları anlatmıştı: “Mehmet Ekinci'nin başkan olmasını istediği… Kararın bu şekilde çıktığı, daha önceki sicillerinin iyi olduğu… Hatta pekiyi olduğunu bildiği için özel yetkili mahkemelerde çalışmasını da nazara alarak özel yetkili ağır ceza mahkemesi başkanı yapıldığı… Fetullah Gülen cemaati mensubu olup olmadığını o dönemlerde bilmediği ve 2014 yılında yapılan çalışmalarda Gülen cemaati mensubu olduğuna dair bilgi notu geldiğinde öğrendiği…”

Şimdi, etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt üyesi hakimlerin, Mehmet Ekinci hakkındaki ifadelerine bakalım…

Etkin pişmanlıktan yararlanan eski Hakim Mehmet Hamzaçebi: Mehmet Ekinci, A Takımı içinde yer alan cemaatçi

7-8 Kasım 2017… Yargıtay 16. Ceza Dairesi, etkin pişmanlıktan yararlanma talebiyle dilekçe veren dönemin özel yetkili hakimlerinden Mehmet Hamzaçebi beyanını aldı. Hamzaçebi şunları kaydetti: “… Mehmet Ekinci ile ben eğitim merkezinde, İstanbul'dan gelince, biz Kadıköy'deki arkadaşlarla aynı odada kalalım diye şey yaptık. Ekinci'yi orada tanıdım. Sadrettin Sarıkaya bunu cemaatçi olarak tanıtmıştı. Eskiden tanıyormuş. Mehmet Ekinci'nin cemaat dışı hareketleri olabilir ama bu cemaat bağı olamdığını göstermiyor. Cemaatçidir. Bu A Takımı mutlaka her zaman hepsi bir arada bulunmaz ama Mehmet Karababa (FETÖ'cü hakim) ile Ekinci arasında su sızmaz.”

‘CEMAATİ ELE VERDİ'

“Benim HSYK'ya verdiğim dilekçe duyulmuş. Mehmet Ekinci birkaç kez ne dediğimi öğrenmek istedi. Diğerleri de benimle ilişkiyi kesti. Sincan'da, duruşmaya gelen asker, polis, hakim, savcıları aynı koğuşa vermişler. Geçici koğuş… Konumuzu bilmeyen askerlere benim itirafçı olduğumu, cemaati ele verdiğimi anlattı. Onları etkilemek için.”

Yine itirafçı olan eski Hakim Dursun Ali Gündoğdu da 10 Temmuz 2017'deki ifadesinde Ekinci'yi şöyle tanımlıyor: “5-6 şemsiyesi olmadan yola çıkmaz… Uyanıktır, hareketlidir.”