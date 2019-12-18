Hablemitoğlu, Gül’e Gülen’le ilgili ne anlattı?

✔ 18 Aralık 2002'de yaşanan Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili yanıtlanmamış çok soru var

✔ Fetullah Gülen'le ilgili hazırladığı ‘Köstebek' kitabını yayınlayamadan kurşunlara hedef oldu

✔ Eşi, “Necip'in öldürülmesi sırasında ve sonrasında görev yapan yetkililerin listesi var” dedi

✔ Hablemitoğlu ile son görüşen 11. Cumhurbaşkanı Gül bu görüşmeyle ilgili hala konuşmadı

“… Necip'in öldürülmesi sırasında ve sonrasında görev yapan bütün polislerin ve diğer yetkililerin listesi var. Kimler o tarihlerde ve sonrasında görev yaptıysa belli. Muhalefet partisinin soru önergesi verdiği dönemleri ve verilen yanıtları da kastediyorum. Bunun içinde Beşir Atalay var, Abdülkadir Aksu var, var da var. O dönemlerdeki en yüksek mülki amirleri düşünelim. Ben sadece ve sadece soruşturmada savcıya süreçte karşılaştıklarını söylemekle yükümlüyüm. Bunun dışında mülki idari yapıyla ilgili sorgulamayı ben yapamam…”

O DÖNEMİN YETKİLİLERİ…

18 Aralık 2002'de evinin önünde suikasta uğrayan ve hayatını kaybeden Dr. Necip Hablemitoğlu'nun eşi Prof. Şengül Hablemitoğlu, 9 Ekim 2016'daki röportajında bu cümleleri kurdu! Hablemitoğlu'nun şu tespiti önemli: “… Necip'in öldürülmesi sırasında ve sonrasında görev yapan bütün polislerin ve diğer yetkililerin listesi var. ”

OPERASYONEL KADRO!

Hablemitoğlu suikastını anlamak için ilk önce Ergenekon kumpasıyla ilgili 30 Kasım 2018'de verilen savcılık mütalaasına bakalım: “… Ergenekon'da cemaat, TSK ve onun illegal uzantıları tarafından kendilerine karşı bir dizi askeri eylem yapıldığı kanaati uyandırılan bir dizi terör eylemi yapmışlardır. Özellikle bu noktada cemaat kendi kadro ve operasyonel yapısını kullanmıştır. Geçmişte kendi işlemiş oldukları bazı suikastları, ajanları aracılığı ile Ergenekon Davası sürecinde başkalarının üzerine atmaya çalışarak, bazı kuşkulu olayları kendilerinden uzaklaştırma metodudur.

Bundan dolayı Ergenekon iddianamesi başka bir göz ile okunduğu ya da bir ‘alt-okuma' ile okunduğu zaman, geçmişte Fetullahçı Cemaatin bazı kirli işlerinin (Necip Hablemitoğlu, Üzeyir Garih, Ahmet Taner Kışlalı, Danıştay Saldırısı gibi suikastlar) aslında itiraf edildiği görülür. Ergenekon Davası aynı zamanda cemaat için geçmişteki pis işlerini içine attığı ve kendisi üzerindeki bütün kuşkuları yok etmek için kullandığı bir nevi çöp tenekesidir.”

‘Köstebek' hazırlanırken görüşme trafiği yaşanmış

SÖZCÜ muhabiri Can Özçelik'in, geçen hafta çıkan “FETÖ BORSASI” adlı kitabında Hablemitoğlu suikastıyla ilgili çarpıcı bir bölüm var.

Okuyalım…

Hablemitoğlu, Köstebek kitabını hazırlarken bir görüşme trafiği içine girdi. Hablemitoğlu Ailesi'nin avukatı Ersan Barkın da bu trafiği 29 Mayıs 2016'da SÖZCÜ Gazetesi'ne anlattı. Barkın, Hablemitoğlu'nun, Fethullah Gülen ve örgütü hakkında yaptığı çalışmayı çok önemli isimlere anlattığını ve tehlikeye dikkat çektiğini söyleyecekti. Barkın, Hablemitoğlu'nun o dönem Abdullah Gül ile görüştüğünü belirtiyor ve bu görüşmeye ilişkin tanıkların olduğunu söylüyordu.

Peki, Hablemitoğlu, Gül ile yaptığı görüşmede ne anlattı?

“Necip Hablemitoğlu'nun Abdullah Gül ile yaptığı görüşmede oradaydım” diyen eski Bakan Halil Şıvgın, görüşmeyi şöyle açıklayacaktı: “… Hablemitoğlu bana ‘Ben politika yapmak istiyorum' diyerek benden yardım istedi. Ben de kendisine ‘Herhangi bir parti ile bağlantım yok, size yardım edecek durumda değilim. Ramazan Toprak ile beraber çalışıyorsunuz, onunla konuşun' yanıtını verdim. Toprak, AK Parti içinde önde olan biriydi. O dönem Ramazan Toprak ve Necip Hablemitoğlu, Abdullah Gül'den randevu almışlar, bana da ‘Siz de bu toplantıda bulunun' dediler. Ben de nezaketen gittim. O görüşmede de Necip Bey, Gül'e bazı tavsiyelerde bulundu ve Fethullah Gülen ile ilgili yaptığı çalışmaları anlattı.”

Burada bir hatırlatma yapalım: Bu bilgilerin yer aldığı haberin yayınlanmasının ardından, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den de bir açıklama gelmedi!

SUİKASTİN ÜZERİNDEN 17 YIL GEÇTİ

9 MİLİMETRELİK KURŞUN TEMİZ ÇIKTI

ÖZEL EKİPTEKİLER DE ARAŞTIRILMADI

Tarih 17 Aralık 2003… CHP İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, Necip Hablemitoğlu'nun ölümününü 1'inci yılında Meclis'te gündem dışı söz alır. Şimşek, “Bir yıldır göstermediğiniz siyasi kararlılığı istiyoruz. Faillerin ve ilişkilerin açıklanmasını bekliyoruz. Hükümet olmanın, iktidar olmanın sorumluluğunu bekliyoruz” diye konuşur.

‘ÖZEL EKİP KURDUK'

İktidar adına cevabı İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu verir:

“… Suikastın akabinde, hemen, İçişleri Bakanı olarak ben ve Sayın Başbakan, güvenlik birimlerini talimatlandırdık. Olayın aydınlatılması için özel ekipler kurulmasını sağladık; yani, bu konudaki siyasi irademizi, kararlılığımızı hemen cinayetin akabinde ve Sayın Başbakanın başkanlığında yapmış olduğumuz bir güvenlik toplantısında dile getirdik ve bir özel ekip görevlendirdik. Yalnızca bu amaçla çalışan görevlilerimiz, olayın çok yönlü araştırılmasına devam etmektedirler. Ben de, bizzat, gelişmeleri yakından takip etmekteyim…”

KOVAN TEMİZ ÇIKTI

Aksu, suikastı kimsenin üstlenmediğine dikkat çeker ve şöyle konuşur: “… Bu çerçevede, olay yerinde yapılan araştırmalarda bulunan 2 adet 9 milimetre çaplı boş kovan, ülke genelindeki tüm kriminal laboratuvarlarda incelenmiştir, daha önceden gerçekleştirilen herhangi bir olayla ilişiği tespit edilememiştir.

Olayın bir başka özelliği de, yasadışı örgütlerden hiçbirinin bugüne kadar saldırıyı üstlenmemesidir. Bu tarz olayların aydınlatılması, titiz ve uzun soluklu bir çalışmayı gerektirmektedir.”