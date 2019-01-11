İhlas’ın FETÖ’den hiçbir farkı yok!

19 YILDIR MAĞDUR OLAN İHLASZEDELER SÖZCÜ’YE KONUŞTU

ABD vatandaşı Mücahit Ören'in yönettiği İhlas Holding'e para yatıranlar yıllardır mağdur… Seslerini duyurmak için çalmadıkları kapı kalmadı, sonuç alamadılar. Söz sırası şimdi onlarda:

‘Gazeteni sat mağdurların parasını ver'

Ahmet Ayıldız: (Afyonkarahisar)

Gurbetçi olarak Rusya'da çalışıyordum. Emekli olup memleketim Afyonkarahisar'a yerleştim. 2001 yılında amcaoğlumun önerisiyle İhlas Finans'a 13 bin 500 lira yatırdım. Bir kuruş almadım. Bu süreçte “sizin sorunlarızını çözeceğiz” diyenlere de ufak da olsa para kaptırdım. Enver Ören vefat edince oğlu Mücahit iktidara yanaştı. Hükümete yakın olmanın rahatlığıyla olsa gerek paralarımızı geri ödemiyor. 4 çocuğum var. Mağdurum. Gazetesini, televizyonunu satsın milletin parasını artık versin. Benim paramla sözde gazetecilik yapıyorlar.

‘Eşimden ve çocuğumdan utanıyorum'

Özcan Kavurt: (Antalya)

Ben de 75 bin talihsiz ‘İhlaszede'den birisiyim. 1999 yılının sonunda bir ev alıp kiradan kurtulmayı düşünürken, akrabamın başına bir iş geldi ve bu paradan birazını borç verdik. Kalanı da ‘eve hırsız girer' diye güya çok Müslüman diye tanıdığımız Enver Ören'in İhlas Finansı'na yatırdık. Meğer kendimizi hırsızdan koruyalım derken kendi ayağımızla hırsıza götürmüşüz ev paramızı. Aradan iki ay kadar geçti ‘İhlas Finans' battı dendi.

Mücahit Ören'in attığı mail

O zaman perişan oldum. Eşimden ve çocuğumdan o kadar utandım ki. Aile hayatımız perişan oldu. İhlas Holding'in şubesine gittik, holdinge gittik. Enver Ören, ‘Bu parayı ödeyeceğim, panik yapmayın' dedi. Bu arada ellerinde kalan malları insanlara iki üç katı fiyatlara vererek insanları bir kez daha dolandırdılar ve bakanlıktan izin aldıklarını söyleyip, 5 yıl içinde tasfiyeyi bitirip parayı ödeyeceklerini söyleyerek bizleri oyaladılar. Bir çoğumuz öldü, bir çoğumuzun yuvası yıkıldı. Bir çoğu çoluk çocuğunu okutamadı, hastalar tedavi olamadı. Bunlar iktidardan aldıkları güçle bu parayı ödemiyorlar.15 Temmuz'dan iki veya üç gün önce Mücahit Ören'in çalışanlarından birine attığı mail şöyle: “Ankara'yı ayağa kaldıracağımız gün yakındır.” İhlas grubunun FETÖ'den hiçbir farkı yoktur.

‘İhlasçılara Müslüman dedik ama…'

Bilal Karataş: (Antalya)

Yeni evlenmiştim. Düğünümüzdeki tüm altınları bozdurduk ve yatırım için kısa bir süreliğine İhlas Finans'a yatırdık. ‘Faiz yemeyelim. Bunlar da Allah korkusu var' diye güvendik. Maalesef biz de dolandırıldık. Ödeme imkanları olmasa amenna. Ama güçleri olduğu halde bu kadar insanı mağdur ettiler.

‘Paralarımızı bir hırsıza teslim ettik'

Yüksel Çolakoğlu (Gaziantep)

Evde, ‘hırsız çalmasın' diye dişimizden tırnağımızdan artırdığımız bir miktar paramızı yatırdık. Bilemedik ki hırsıza teslim etmişiz. 18 yıl oldu hâlâ ödeme yok. ‘Ödemeye küçük meblağlardan başladık' yalanını söylüyorlar. Kızımın da çeyiz parası diye biriktirdiği bir miktar parası vardı. O da 2 bin 280 dolar yatırmıştı. Onu dahi ödemediler. Hani azdan ödemeye başlamışlardı? Alın terimizi, dişimizden tırnağımızdan artırdığımız paraların üstüne çöktüler. Beş kuruş da alamadık.

‘Annem hacı olduğu için para verdi'

Handan Özügeldi: (İstanbul)

Annem hacca gittikten sonra, bütün itirazlarımıza rağmen birikimini, faiz yemek istemediği için İhlas Finas'a yatırdı. Ne hikmetse kar payı da faiz gibi aynı miktarda oluyordu. 2001'de krize girildi denilip, kapattılar. Ödeme yaparlar diye 5 sene bekledi. Daha sonra Armutlu Tatil Köyü'nden daire vermeyi teklif ettiler. Teklif ederken de ‘Şimdi alın çok değerlenecek. Daha sonra sizden biz yine geri alacağız' dediler. Bu teklifler hepsine (mudilere) tencere, tabak, süpürge makinası gibi devamlı geliyordu. 3 lira olan mal tabii ki 6 lira olarak teklif ediliyordu. ‘Artık ne yapalım' diyerek parasının 8 bin doları ile devre mülk aldı. Şu an devre mülkün değeri 3 bin 500 lira.

‘Lüks yalıda oturup sefa sürüyorlar'

Mustafa Karaduman: (Bursa)

Ben iki çocuk babası, 1968 doğumlu, Bursa da ikamet eden, işçi emeklisiyim. 50 yıllık yaşamımda daha su faturamı bile geciktirdiğimiz olmamıştır. Devletime sadakatla bağlı birisiyim. 2000 yılından önce işimden ayrıldım ve aldığım kıdem tazminatımı olduğu gibi faizsiz bankacılık denilen, İhlas Finans kurumuna yatırdım. Tam 6 bin 200 dolar. Daha sonra devlet bu kuruma el koydu ve bir ödeme planı yapıldı. O zamanlar sorup soruşturuyor, ancak bize ‘'Kurum zarar etmedi, mahkeme yoluna gitmeyin, paranızı en geç 2003-2004'te alacaksınız” denildi. Ama maalesef o gün bu gün çalmadığımız kapı, siyasetçi kalkmadı. Bimer, Cimer, parti genel merkezleri, il ilçe merkezleri. Mailler, dilekçeler, mektuplar… 19 yıl geçti. Tık yok. O parayla 2000'li yıllarda başımızı sokacak bir ev alabiliyorduk ama İhlas Holding büyümeye devam etti. İhlas Holding sahipleri, ailesi ve çevresi lüks yalılarda sefa sürerken binlerce kişi kıt kanaat geçinmeye çalışıyoruz. Bir grup insanlardan tehdit bile alıyoruz. Bize haksız olduğumuz söyleniyor. Paramızı vermeyenler korunuyor, bizse artık kaderimize bırakıldık.

“Avrupa'da da binlerce İhlas mağduru var”

Ahmet Güngör: (Almanya)

Ben ve babam İhlas Finans mağduruyuz. Almanya'da ikamet ediyoruz. Avrupa'da binlerce İhlas Finans mağduru var. 18 senedir an itibariyla ödeme alamadık. Açtığımız mahkemeler bize ‘tasfiyenin bitmesini bekleyeceksiniz' dedi. Türkiye'deki yasalara göre bir şirketin tasfiyeye girince kaç senede tasfiye edilebileceği bile belli değil.

‘İhlas'ı satın paramızı bize geri verin'

Sabahattin Baş: (Eskişehir)

2001 yılında hac parası olarak biriktirdiğimiz parayı bunlara yatırdım. Dolandırıldık, perişan olduk. Lütfen hükümet biz mağdurların derdine çare bulsun. Mevcut kanunlar yüzünden dava bile açamıyoruz. Halbuki İhlas Finans'ın mal varlığı var. Hükümete bir yük getirmeyecek. İhlas Holding'in mallarını satıp bizim paralarımızı ödesinler.

‘7 bin dolara karşılık 300 lira verdiler'

Ayhan Kandemir: (Almanya)

Allah aşkına benim alacaklarım için temlik yapmışlar. Ben anlamam. 7000 dolar kaptırdım. Bir de sürekli konsolosluğa gidip vekalet için yüzlerce Euro verdim. Beklemem de cabası. Bana yalnız bir defaya mahsus 300 lira verdiler. Senelerce muhatap bulamadım. Burada binlerce temlikzede var.

‘Hükümetimiz artık sesimizi duymalıdır'

Muhittin Özgencil: (İzmir)

Ben ve ailem de İhlas Finans mağdurlarındanız. İhlas Finans ilk kurulduğunda rahmetli babamın ısrarıyla bu kuruma alın teriyle biriktiğimiz helal paramızı yatırmıştık. 2001 tarihinde İhlas Finans kapatıldı ve o günden sonra bugüne kadar tarafımıza hiçbir ödeme yapılmadı. 5 yılda tasfiye olacağı söylendi ama 17 yıldır tasfiye bitirilmedi. Bunun nedeni ise hırsıza ‘tasfiyeni kendin yap' denildi. Zamanında TMSF Başkanı Ahmet Ertürk ‘İhlas Finans batmadı hortumlandı' dedi. Hükümetimiz artık bizim sesimizi duysun.

‘Çektiklerimi yazsam kaç kitap olur…'

Nuriye Doğanlar: (Ankara)

1998 yılında eşim Hüseyin Doğanlar'ın emekli ikramiyesini, çocuklarımızın eğitiminde kullanmak üzere bunlara yatırdık. Bildiğiniz gibi 2000 yılından beri paramızı ödemiyorlar. 19 yıldır bu yüzden çektiklerimizi yazsam kaç kitap olur. Eşim de ben de çocuklarımızı okutabilmek için yıllarca ağır işlerde çalıştık. Ama artık yaşlandık, çalışamıyoruz. Paramızı ödeyecekleri günü bekliyoruz.

‘Bunların dini imanı hep para'

Necati Aksakal: (İzmir)

Çoluğumun çocuğumun rızkını, onların eğitim ve çeyiz parasını, eşimin tedavi parasını bunlara kaptırdım. 18 sene geçti geri ödeme olmadı. Bu gasp değildir de nedir? Nerede kaldı Müslümanlık? Bunların dinleri imanları para. 18 senedir paradan para kazandılar yine de paramızı vermiyorlar.

FETÖ'nün karargahı GYV hangi gazetecilere ne kadar maaş verdi?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün karargahı neresi sorusuna herkesin yanıtı nettir: Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (GYV)… Bugüne kadar örgütle ilgili şemalar hazırlandı, kıta imamından mahalle imamına kadar hatta bakkala, manava, örgütün bağlantıları ortaya konuldu. Buraya kadar güzel. Ancak… 14 Ekim 1993 yılında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öncülüğünde kurulan GYV hakkında hâlâ bir iddianame hazırlanmadı. 15 Temmuz'daki darbe girişimin ardından yapılan binlerce operasyonda ismi geçen vakıfla ilgili 16 Ocak 2018'de hazırlanan bir fezleke var. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Gülen'in sözde onursal başkanı olduğu ve kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'na yönelik yürütülen soruşturma sonucunda, 107 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezleke, aralarında eski Milliyet yazarı Mehmet Gündem, gazeteci yazarlar Behram Kılıç, Nuh Gönültaş, Metin Yıkar ile kamuoyunda “Kemal Gülen” olarak tanınan Kevser Gülen'in de bulunduğu 107 şüpheli hakkında dava açılması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Şüphelilerin bir kısmının ByLock kullanıcısı olduğu, bir kısmının da örgütün çatı yönetimiyle irtibatlı olduğu belirtildi. Vakfın faaliyetlerine son verilmeden önce Abant Platformu, Diyalog Avrasya Platformu (DA Platform), Kültürlerarası Diyalog Platformu vasıtasıyla faaliyetlerini yürüttüğünün altı çizildi.

“MİT'çi gazeteciler”den fonlanan gazetecilere…

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, örgütün stratejisi ve çıkarları doğrultusunda ülkeyi, kamuoyunu yönlendirmek amaçlı hareket ediyordu. GYV'nin finansal gelir ve giderlerinin tek tek tespit edildiği, vakfın hesaplarına 2011-2016 yılları arasında 5 milyon liraya yakın bir tutarın Kaynak Holding'e bağlı işletmelerden aktarıldığı belirlendi. Peki bu 5 milyon liranın ne kadarı gazetecilere, akademisyenlere gitti? Daha geriye gidelim: 1993'ten bu yana faaliyet gösteren vakıf 26 yıldır kimleri fonladı? Hatırlayın: İçişleri eski Bakanı Sadettin Tantan döneminde (1999-2001) “MİT'çi gazeteciler” tartışması yaşanmış, muhafazakar kesimden milliyetçilere, sol cenahtan liberallere, birileri üzerine alınmıştı. Bir istihbarat örgütü olan FETÖ'nün vakfıyla ilgili iddianame bu yüzden önemli ve para akışı gerçeğin bir kez daha ortaya çıkmasını sağlayacak! Bir de çağrı yapayım: TİMAŞ'ta çalışıp maaşını GYV üzerinden alan ya da Abant Toplantıları'na katılmak için ‘hediye' verilen isimler vicdanlarıyla gerçeği açıklamalı. Gecikmemeli…

FETÖ'cü Fuller'in editörü yanıt ver, tehdit etme

TGRT'nin ve Türkiye'nin iki ‘bilge' ismi dün yine SÖZCÜ'ye ve gazeteciliğe saldırdı. 15 Temmuz darbe girişimini destekleyen, Fetullah Gülen'e ‘Yeşil Kart' için referans olan Graham Fuller'in editörü açık açık beni tehdit etti. Aynı tutuklu Mehmet Baransu… Aynı firari Ekrem Dumanlı gibi… Canlı yayında şunları söyledi: “İşler ilerlediği zaman… İş daha da büyürse kimin kazanacağı kimin kaybedeceğini göreceğiz. Tarihin çöplüğüne attığım çok gazeteci var. İçeride çok adam var dışarıda çok adam var. Bir de bunları ekleriz onların yanına.”

Ha bir de dedi ki, “Yazılarını Soner Yalçın ağabeyi yazıyor”……Evet… Soner Yalçın ustamızdır, onurumuzdur. 2013'te şöyle demişti Yalçın: “Eskiden bilgiye ve zekaya önem verirdim, artık benim için önemli olan, ahlak ve vicdan. Siyasi görüşü ne olursa olsun, yeter ki vicdanlı olsun.”

Hücrelerini FETÖ taktikleri ve argümanlarının ele geçirdiği Fuller'in adamına diyorum ki: Köşen var, ekranın var… Yanına aldığın şahıs yetmiyorsa, beraber kitap yazdığın Yasemin Çongar ya da Mehmet Altan'ı ya da Emre Uslu, Tuncay Opçin'i…(firariler ama bağlanabilirler canlı yayına)… Al hepsini yayına ve köşene……Kumpaslarınızı ve Türkiye Gazetesi'nin CEO'su Cahit Paksoy'u…anlat! Olur mu? Hatırlatayım: Paksoy'la ilgili iddianame önceki gün çıktı…