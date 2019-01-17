Türkiye Gazetesi günde 8 bin satıp tirajını 127 bin gösteriyor haksız yere ilan parası alıyor

FETÖ'cü Zaman Gazetesi şişirilmiş tiraj rakamlarıyla 1 milyon sattığını ilan etmişti

Türkiye Gazetesi aynı yolu izliyor ve Basın ilan Kurumu'ndan haksız kazanç elde ediyor

Okuyucu gerçeği öğrenmek ister. Toplum gerçekle aydınlanır. İşte SÖZCÜ Gazetesi yıllardır gerçeklerin peşinden koşan bir yayın organı… Tirajı net, halkını da devleti de aldatmıyor. Peki Işıkçılar Cemaati'nin gazetesi Türkiye ne yapıyor? Günde 8 bin satıyor, 127 bin gösterip, Basın İlan Kurumu'ndan haksız kazanç elde ediyor. Devleti, reklam vereni ve halkı kandırıyor. O zaman açalım ve devam edelim…

ZAMAN'I SÖZCÜ DEŞİFRE ETTİ

İlk önce FETÖ taktiğini anlatalım… Örgütün medyadaki merkez gazetesi Zaman yıllarca 1 milyon tiraja sahip olduğunu iddia etti. Gazete, şişirilmiş tiraj rakamlarıyla hem devleti, hem de reklam verenleri sömürdü. SÖZCÜ, FETÖ gazetesinin abartılı rakamlarını kamuoyuna sık sık duyurdu. Bu gerçekleri ortaya çıkardığımız için FETÖ'cülerin hedefi olduk. Zaman'ın ‘Bayi ve abone satışı' diye gösterdiği tirajı gazete kayyuma devredildikten sonra 10 bine kadar düştü. Gazete darbe girişiminin ardından kapatıldı. Devam edelim…

‘100 BİNİ AŞTIK' DİYORLAR

Şimdi de bu taktiği kimin sürdürdüğüne bakalım… Bayi satışı 8 bin, abone satışı 127 bin 500 olan Işıkçılar Cemaati'nin gazetesi Türkiye, 100 bin tirajını ‘aştığı' için Basın İlan Kurumu'ndan senede 6.5 milyon lira kamu ilanı alıyor. Peki SÖZCÜ ne yapıyor? Hemen anlatalım:… Avrupa ve ABD'de gazetelerin tirajları bağımsız denetleme kurumları tarafından incelenir ve bu veriler kamuoyu ve reklam verenlerle paylaşılarak haksız kazancın önüne geçilir. Türkiye'de daha önce bu konu ile ilgili yapılan girişimler bazı engellere takılmıştı. SÖZCÜ Gazetesi, abone ve ücretsiz dağıtım gibi yollara başvurmadan Türkiye'nin tartışmasız en çok satan gazetesi konumunda. Nitekim tirajı ve satışı uluslararası denetleme şirketi BPA Worldwide (1931'de ABD'de kurulan saygın denetleme şirketi) tarafından 2016'da denetlendi. Şirket bu denetimin sonucunu şöyle açıkladı: “SÖZCÜ Gazetesi'nin sponsorlu, bedava dağıtılan, düşük ücretle satılan tek bir nüshasının olmadığı anlaşılmıştır.”

‘HODRİ MEYDAN' DİYORUZ

Şimdi İhlas Grubu'nun başındaki ABD vatandaşı Mücahit Ören'e soruyoruz: Gerçek bir denetime var mısın? Hodri meydan! Halk da devlet de gerçeği görsün. Kimse kandırılmasın…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı Zaman Gazetesi İddianamesi:

Psikolojik baskı, şantaj, dışlama, iltimas, tehditle abone yaptılar

Tarih 12 Nisan 2017……15 Temmuz darbe girişiminden sonra KHK ile kapatılan, kayyum atanmadan önce FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in medyadaki kurumsal yüzü olarak bilinen kumpasların merkezi Zaman Gazetesi'nin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede çarpıcı ayrıntılar vardı.

SAVCI TESPİT ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt tarafından hazırlanan ve kabul edilen iddianamede ‘Tiraj Usulsüzlükleri'yle ilgili şu tespitler yapılmıştı: (Sayfa 53)

TİRAJLAR TARTIŞMALI

Zaman bayi satışlarından öte abonelik sistemiyle dağıtılarak hedef kitlere ulaştırılmaktaydı. Bu sayede 2000'lerden itibaren Türkiye'de en çok satılan gazete olduğunu ileri süren Zaman Gazetesi'nin ve örgütün diğer medya organlarının tirajları tartışma konusu haline geldi.

ABONEDE TUTARSIZLIK

FETÖ-PDY üst düzey üyelerinin baskılarıyla örgüte kazandırılan şahısların Zaman Gazetesi'ne abone yapılması, abone kayıtlarının tutarsız oluşu, gazetenin meccanen abonesi olmayan muhtelif kurumlara, hatta apartmanlara bırakılması dahi tirajların sorgulanması için yeterli nedenlerdi.

Bu nedenlerle ilk dönemlerde ABC Tiraj Denetleme Kurulu Zaman Gazetesi'ne sertifika vermemişse de örgüt muadil kurumlardan sertifika almıştır.

TANIK İFADELERİ VAR

Zaman Gazetesi'nin abonelik sisteminin de FETÖ politikalarına uygun olarak psikolojik baskı, şantaj, dışlama, iltimas, tehdit vb. yöntemler üzerine kurulu olduğu, alınan tanık ifadelerinden anlaşılmaktadır.

ZORLA ÜYE YAPILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda yürütülen soruşturma kapsamında, ifadelerine müracaat edilen emniyet görevlileri, “Zaman Gazetesi'ne zorla üye yapıldıklarını, kabul etmeyenlerin ise dışlandıklarını ve zor işlerde görevlendirildikleri” ifade etmişlerdir.

İŞ ADAMLARI KORKTU

İş adamlarının Zaman Gazetesi'nin temsilcilerinin ve yakın arkadaşlarının psikolojik baskıları ve ticaret hayatlarında örgütün gazabına uğramamak için bu gazeteye abone olmayı kabul ettikleri… ortaya çıkmıştır.

İdeolojik altyapılarını FETÖ oluşturdu stratejilerini Grossman, Fuller belirledi

Silici……1996 yılı yapımı aksiyon filmi……John Kruger (Arnold Schwarzenegger), ‘Silici' rumuzuyla teşkilatta bilinir. Bu tanık koruma operatörünün görevi, tanıkların zarar görmemesi için onların geçmişlerini temizlemek ve onlara yeni hayatlarında sürdürecekleri yeni kimlikler bulmaktır. Nedense aklıma bu film geldi. Tam da bugüne uygun değil mi? Birileri bazı ‘gazetecilerin' geçmişini temizlemek için harekete geçmiş. Şaka şaka… Hatırlayın…6 Ağustos 2013'ü ve gazetelerin manşetlerini. Üç gazete örneğinden yola çıkalım: Zaman Gazetesi, Taraf Gazetesi ve Türkiye Gazetesi. Manşetlerine bakın! Aynı değil mi? Çünkü bunların ideolojik altyapısını FETÖ oluşturdu. Stratejilerini ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Marc Grossman, Graham Fuller, Henri Barkey gibi CIA'cılar belirledi. Devam edelim…

Marc Grossman… Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) eski Ankara Büyükelçisi… Grossman, 12 Ekim 2005'te İhlas Holding Danışmanı olarak göreve başladı. Özelliği, FETÖ elebaşı Gülen'in yeşil kart alması ve ABD'de kalabilmesi için lobi yapması. İhlas'ın stratejilerini belirleyen isimdi.

Graham Fuller… Türkiye'de “Kemalizm'in bittiğini” ilk söyleyenlerden… CIA ajanı. En yakın çalışma arkadaşı Cem Küçük. Graham Fuller'in kitaplarına bakın, editörüne bakın… FETÖ elebaşının lobicisi. 15 Temmuz NATO destekli darbe girişiminin perde arkasındaki isimlerden.

Henri Barkey. CIA ajanı. İyi Türkçe biliyor. O da FETÖ'nün ‘abilerinden'… 15 Temmuz'daki kalkışmayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı dosyada en önemli yere sahip! Fuller'in en iyi arkadaşı. Haydi parçaları birleştirelim. Bugün kim Kemalistler'e, gerçek sosyalistlere ve milliyetçilere saldırıyorsa ideolojik altyapılarını FETÖ oluşturmuştur. Kodlarını Ekrem Dumanlı, Mehmet Baransu gibiler belirlemiştir. Bugün de SÖZCÜ'ye FETÖ'cülerin argümanlarıyla saldırmaktadırlar.