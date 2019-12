Dilsiz şeytan…

Kahreden yaşam zorluğu karşısında canına kıyan, pazar yerlerinde bağırıp-çağıran insanlar çoğalınca Diyanet hutbe yayınladı:

“Bu bir imtihandır, isyan etmeyin…”

★

Hatırlarsınız; Diyanet internet sitesinden Atatürk'ün resmini çıkartmış, gençler hackleyerek yeniden koymuşlardı…

İlahiyatçı alim profesör, hutbenin yerinde Atatürk'ü görünce diğer ilahiyatçı alime koştu “Yarabbim hutbemizi sabit eyle” dedi ki, bir Atatürk resmi daha geldi, bu sefer atın üzerinde…

“Siliyoruz, siliyoruz gitmiyor” diye hep birlikte başkana koştular, hutbe gözükmüyordu, şeytan mı cin mi derken…

Başkan sordu:

“Entır yaptınız mı?..”

“Yaptık, aç kapa, insört eyledik, control bas home, hutbe inmiyor…”

“Pg down şeklinde bir tık etseydiniz…”

“Tık ettik geldi…”

“Evliyalar rahmetlerini bu vesile ile gönderdiler mi?..”

“Hayır, Mustafa Kemal geldi yine, atlı bu sefer…”

★

Diyanet'in yüksek mertebedeki alimleri “Control F5'imizi kadim eyle, hutbemizi Home Page eyle yarabbi” diyerek meseleye eğildiler:

“O bir değnek ül vazife var…”

“Görev çubuğu…”

“Onu üç vakte kadar ittirip, sonra My dokuments'e scrooll down yapıp, bize rahmetini göster…”

“Bir de Log of var…”

“Of deme, of deme… İsyan etme hacı…”

★

Başkan, iman birliği ile bu işi çözmek gerektiğini söyledi…

“Yarabbim hesabımızı helak edenlerin harddisklerini harap eyle, bizim my dokuments'imizi link eyle” diye ekledi…

“Kontrol ül sehpa” (denetim masası) üzerinde oynayıp tık'ladılar…

Atatürk çıktı…

★

Bak hoca:

Bu Cumhuriyet; saltanatın ihanetine karşı acı içinde tükenmekte bir milletin ve Mustafa Kemal ile arkadaşlarının öncülüğünde isyanı sonucu kurulmuştur…

İslam; zıvanadan çıkanlara, putperestlere karşı isyan edenlerin yüce dinidir…

“İsyan etmeyin” hutbesi, Hazreti Muhammed'in şu sözünden daha mı öncedir:

“Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır…”