Venezuela ile ilişkiler nereye?

Yer: TBMM Dışişleri Komisyonu.

Tarih: 15 Mayıs Çarşamba.

Türkiye-Venezuela ticaret anlaşması görüşülüyor. Anlaşma derken, fiziki değil. 1282 sayfalık bu metin geçen yıl video konferans yoluyla imzalanmış. Komisyon da anlaşmanın yürürlüğe girmesini sağlayacak yasa teklifini görüşüyor.

Bir ön bilgi hatırlatması:

Venezuela'da çıkarılan altının -ABD yaptırımı nedeniyle- artık İsviçre'de değil, Çorum'da işlenmesi söz konusu. (Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla.)

Hatta ocak ayında Venezuela Başkan Yardımcısı Tarık El Esami'nin Çorum'a gelip Ahlatçı Holding'e ait altın rafinerisini gezip holding yönetimiyle toplantı yapmışlığı da var.

Dönelim çarşamba gününe.

İyi Parti Milletvekili Aydın Sezgin, anlaşma gerekçesindeki ifadeye dikkat çekiyor: “Bölgenin zengin kaynaklarına gelişmiş tercihli erişimin sağlanması hedeflenmektedir.”

“Bununla ne kastediliyor?” diyor. Ancak bakanlık bürokratlarından pek doyurucu bir yanıt alamıyor.

CHP milletvekili Ünal Çeviköz de enteresan bir ziyaretin altını çiziyor.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena, tam da İstanbul seçimlerinin yenileneceği konuşulduğu sırada, 2 Mayıs'ta İstanbul'a geliyor. (Bavul sayısı ve bileti fiyatıyla birlikte Venezuela medyasına yansımış.) Dönüş tarihi 14 Mayıs görünmesine karşın hâlâ Türkiye'de olduğunu söylüyor.

Lucena'nın ülkesindeki 2017 seçimlerinde hileli oylardan sorumlu tutulduğunu ve ABD, AB ve pek çok ülkenin kara listesinde olduğunu, ülkesinin de bu yüzden yaptırım listesinde olduğunu hatırlatıp diyor ki Çeviköz:

“Özellikle bu Tibisay Lucena'nın Türkiye'ye gelişinin öncesinde yaptığımız incelemelerde son zamanlarda bazı Türk şirketlerine ve bazı Türk holdinglerine ait özel uçakların en az haftada bir defa Venezuela ile Türkiye arasında seferler yaptıklarını belirledik.”

Gerçekten bu ilginç ziyaretin ve halihazırda sürüp sürmediğinin aydınlanmasında yarar var.

Petrol mü canlı hayvan mı?

Venezuela ile ticaret anlaşması bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Çeviköz'ün iki sorusu hepimizi ilgilendiriyor:

“Türkiye bu anlaşma kapsamında Venezuela'dan petrol mu alacaktır?

Anlaşma kapsamında et ithalatı için özel düzenleme yapılacak mı? Nusret ile Maduro arasındaki ilişkinin ne kadar yoğun olduğunu hepimiz gördük.”

Yeşilay'ın ‘mali bilgiler'i

Yeşilay'ın bütçe ve harcamalarına dair yazımızı anımsarsınız. 2018'de Sağlık Bakanlığı bütçesinden 97.5 milyon TL aktarıldığına, buna karşılık bu köklü derneğin gelir/giderlerinin kamuoyuyla paylaşılmadığına, lüks makam araçları, oda tefrişleri başta olmak üzere yöneticilerin konforuna aşırı harcamalar yapıldığına yer verdik.

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Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, geçen hafta mesaj yayınladı. 72. Dönem Yeşilay Yönetim Kurulu'nun 1. yılı dolayısıyla,

(Prof. Öztürk'ün eşi Dr. Ümmü Gülşen Öztürk'ün, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi olduğunu not düşelim.)

Öztürk, bağımlılık tedavisi ve topluma kazandırma sürecinde YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezleri) sayısının bu yıl 30'a çıktığını, açık, şeffaf olmayı önemsediklerini, yıllık mali raporlar halinde paylaştıklarını belirtiyor. Doğru, “Mali Bilgiler” siteye konulmuş.

YEDAM sayısının 30'a çıkması da eleştirimize dolaylı bir yanıt olmalı.

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Ne var ki, Yeşilay'ın bakanlıktan kaynak isterken yaptığı hesap farklı.

30 YEDAM açıklayan Yeşilay, 2018'de 40 YEDAM, 10 da Rehabilitasyon Merkezi kurmayı planlamış.

YEDAM'ın her biri için 537 bin 500 TL'den 21.5 milyon TL gerektiğini, her bir rehabilitasyon merkezi için de 7.6 milyon TL'den 76 milyon TL'ye ihtiyaç duyulduğu hesaplanmış.

97.5 milyon TL'ye böyle ulaşılmış yani.

2018 için hedeflenen 10 rehabilitasyon merkezi nerede derseniz, henüz yalnızca Diyarbakır için geçenlerde protokol imzalandığını belirtelim.

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Buna karşılık Yeşilay'ın geçen yılki harcamalarından birkaç veri:

– Uluslararası faaliyetler: 2 milyon 236 bin TL.

– Personel giderleri: 6 milyon 623 bin TL.

(Not: Genel Müdür Sultan Işık'ın maaşının, kriz koşulları düşünüldüğünde epeyce yüksek olduğu konuşuluyor.)

– Maddi duran varlıklarda 3.6 milyon TL taşıt.

Gider kalemlerinde 6.3 milyon TL'lik bir de “diğer” başlığı var.

Yüksek bir “diğer”…

Soruyla bitirelim: Yeşilay'ın, McKinsey ile yürüttüğü projenin ödemeleri bu “diğer” kaleminden mi yaptı?

Ve bu tutar sözleşmeye bağlıysa kaç dolar karşılığı TL?