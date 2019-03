Balık burcunda Neptünyen Yeni Ay: Kendinizi kurban etmeyin!

Merhaba Hepinize;

6 Mart Çarşamba akşam saatlerinde Balık burcunun 15.derecesinde “NEPTÜNYEN” Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay’da ACHERNAR sabit yıldızı da etkin olacak. Peki bu Yeni Ay’ın etkileri nasıl olacak? Bunu anlayabilmemiz için öncelikle astrolojide “BALIK” sembolizminin nasıl çalıştığını, neleri ifade ettiğini çok iyi analiz etmek gerekiyor. Şimdi adım adım gidelim…

BİREYSE ETKİLER

İçe dönük olmak, hayallere dalmak, kabuğumuza çekilmek, değişken koşullar, verimlilik, bilinç ile bilinçaltının kesişmesi, büyük bir fedakarlık, kurban olma, mistik konular, yaratıcı esinler, kabullenme, ruhsal konular, merhamet, vicdan, gerçeklerden uzaklaşma, her türlü bağımlılıklar, karmaşaya düşme, hedeften şaşma, verilen sözlerin tutulmaması bunlar hayatımızda işleyecek olan sembollerin anahtar kelimeleri aslında. Şimdi buradan yola çıkarak, Yeni Ay zamanı bireysel anlamda biraz daha kendi kabuğumuza çekilmek isteyebilir, yalnızlık ihtiyacımız çok fazla artabilir. Alma verme dengenizi oluşturmamız gereken bir sürece işaret ediyor. Kendimizden özveride bulunduğumuz, fedakarlık yaptığınız konularla, yüklendiğimiz hayır diyemediğimiz sorumluluklara yönelik bir farkındalık yaşayabiliriz. Hem ruh hem beden sağlığımıza odaklanmalıyız. Dışsal koşullarımıza uyum sağlamak ve içsel enerjimizi bu koşullara uyumlamak için mücadele verebiliriz. Hayatımızın dağınık alanlarını toparlamak, pratik ve pragmatik bir yaklaşımla detaylara önem vererek toparlanmak gerekliliği hissedebiliriz. Bir süre gündelik hayatın akışına kendimizi bırakmak ve yapmanız gereken işleri kendiniz yapmak isterken üzerinize aldığınız işleri bitirmekte zorlandığınız anlar olabilir. Koşulların her an değişebileceğini bilmeli, bu yüzden cebimizde sürekli bir B planı ile dolaşmanızda yarar vardır. Verilen sözlerin tutulması gecikebilir veya tutulmayabilir. Kendimizi bizimle hiçbir ilgisi olmayan, üzerimize vazife olmayan konular için kurban etmemeliyiz. Yaratıcı çalışmalar yapmak veya hobiler edinmek, resim yapmak, dans etmek, resim veya dans kurslarına yazılmak için de çok uygun bir dönemdir. İnatçılık etmek, ayak diremek yerine yaşamın bize getirdiği iyi veya kötü tüm koşulları ruhumuzla kabul etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Yaşamınızın ana hedeflerinden sapmamak, gerçeklerden uzaklaşmadan hareket etmek en doğrusu olacaktır.

SAĞLIK OLARAK

Duygusal anlamda bizi etkileyen konular, hassasiyetler bu dönemde yoğun bir biçimde su yüzüne çıkabilir. Enfeksiyonlar bu dönemde artış gösterebilir, dalgınlığa, unutkanlığa karşı dikkatli olmalıyız. Bilinçaltımızdaki konuları görünür hale getirerek onlar üzerinde çalışmalar yapmak, ruhsal sorunlarımızı çözmek, terapi desteği almak için en uygun dönemdir. Her türlü bağımlılıklarımızdan kurtulmak bunun için de destek almak için harika bir dönemdeyiz aslında. Sindirim ve bağışıklık sistemimize dikkat etmemiz gereken bir dönem. Özellikle bağırsaklarımızla ilgili tedavi, ameliyatlar söz konusu olabilir. Yine aynı şekilde ayaklar hassaslaşabilir, ayakkabı alırken özellikle dikkat etmekte fayda var. Bu Yeni Ay zamanı özellikle refleksoloji çok iyi gelebilir. Tam da bu Yeni Ay haftasında alkol kullanımını azaltmakta veya kullanmamakta fayda var. Nikotin ve alkol gibi ürünlerin zararlı etkileri bu Yeni Ay zamanı iki kat artabilir. Romatizmaları olanlar bu Yeni Ay haftasında maksimum temiz ve sağlıklı havanın olduğu yerlerde olmaya çalışın. Rutubetli ve nemli ortamlardan uzak durun. Ayaklar için pedikür yaptırmak için uygundur. Nasır sorunları, siğil sorunlarınıza çözümler bulabilirsiniz. Yine işin içinde Neptün olduğundan, zehirlenmelere dikkat edin. Hafta boyunca ilaçlar, yedikleriniz, deniz ürünlerini tüketirken ekstra dikkat etmenizde fayda var.

DİĞER ETKİLER

Yeni Ay’da Neptün etkin olacak. İşte bu çok önemli, çünkü Yeni Ay’ın kalitesi hakkında bize bilgi verecektir. Peki Neptün bireysel olarak neleri sembolize eder astrolojide; mistik her türlü konuyu hayalperest olma halini, kurban ve kurtarıcı ilişkisini, her şeye karşı muazzam bir duyarlı olma halini, rüyaları, aldanma ve aldatılma gibi temaları, bağımlılık yapan her türlü konuyu, yaratıcı olmayı, kendimizi bir şeye adamayı, belirsiz ve karmaşık durumu, şefkat, merhamet, özverili olmak, organize olamamak, dağılmak, idealize etmek, sembolleri, alınganlığı, unutkanlığı sembolize eder. Aslında farkındaysanız 3 aşağı 5 yukarı Balık burcu özellikleri ile uyumlu. Aslında Yeni Ay duble Balık etkisi yaratacak.

Özellikle Yeni Ay sürecinde pembe gözlüklerimizi takıp, gerçeklerden uzaklaşmamaya özen göstermemiz gerek. Neptün'ün aldatıcı ve manipüle edici haliyle, başımıza gelen olayları net bir şekilde ele almak zorlaşabilir. Aldanma, aldatılma, oyuna gelme hali baş gösterebilir. Neptün'ün olduğu alanda, sisli bir yolda yürümeye çalışmak demektir. Önümüzü göremeyiz. Bu yüzden de bu süreçte uzun vadeli yatırımlar yapmak, girişimlerde bulunmak için pek de uygun bir süreç değildir. Sadece burnumuzun ucundaki, gözümüzün önündeki olaylara odaklanmak yerinde olacaktır. Kendimizi bir olaya kaptırırken kurban rolüne de bürünmemekte fayda vardır. Yeni Ay’da ACHERNAR yıldızı etkin olacak. Bu yıldız kamusal alana ve dini konularda başarılı işlere işaret eder. Ruhsal ve manevi anlamda mutluluk demektir. Ama bu aralar yüzmek gibi bir niyetinizde var ise deniz veya havuzda dikkat edin, kramplar, boğulmalar söz konusu olabilir. Özellikle Balık burcunun 15. derecesinde kişisel doğum haritanızda bir gezegeniniz var ise, Yeni Ay sizi birinci dereceden etkileyecek demektir.

Kişisel doğum haritanızda Yay, İkizler, Başak burçlarında 15 derece civarında bir gezegeniniz var ise, Yeni Ay hayatınıza stresli durumları, kafa karışıklığını, bir zorlukla uğraştıracağına işaret eder. Kişisel doğum haritanızda Yengeç ve Akrep burcunun 15. derecesi civarında bir gezegeniniz var ise Yeni Ay size destek olacak, duygusal anlamda kendinizi daha rahat ifade edebilecek, duygusal, içsel ve manevi destekler alabileceksiniz.

Yeni Ay ile hayallerinizi geniş tutun. Geniş ama gerçekçi. Gerçekçi somut adımlar atmaya özen gösterin, boş hayaller peşinde koşmayın…

Dinçer GÜNER