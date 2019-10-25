Diyanet’in yapamadığını kiliseler yapıyor

Sevgili okurlarım, Diyanet'e defalarca ricada bulundum, istirham ettim…

“Ey Diyanet İşleri Başkanlığı önümüz Cumhuriyet Bayramı. Lütfen bir talimat verin, 82 bin camimize Türk Bayrağı assınlar…

26 Ekim Cuma günü yine 82 bin camimizde okunacak hutbelerde Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve sevgiyle anın, ona Allah'tan rahmet dileyin…”

Atatürk'le alıp veremediği olan Diyanet'ten bugüne kadar hiç ses gelmedi. Zaten gelmesini de beklemiyordum.

Ama gelin görün ki, az sayıda bazı camilerimiz (hem de yılın 365 günü) bayrak asıyor. Tabii ki Diyanet'in gücü o bayrakları indirtmeye yetmiyor.

İşte size iki somut örmek…

İlki Bodrum'da belediyenin karşısındaki cami…

İkincisi İzmir Karşıyaka'da Mustafa Kemal Paşa camisi.

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Dün de bir okurumdan iki fotoğraf geldi.

Kendisi çekmiş…

İstanbul'da Kadıköy ve Bakırköy'de iki kilise…

Ve ikisinde de bayrağımız asılı.

Sözün bittiği yerdeyiz

Bayrağımızı camilerimizden esirgeyen Diyanet'e kapak olsun!