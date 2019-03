Madalyonun iki yüzü

Sevgili okurlarım, ekonominin durumunu ve mutfaktaki yangını hep birlikte izliyoruz. İktidar çaresiz.

Her gün bir sürü palavra atılıyor, şu kesimlere şu kıyakları yaptık deniliyor ama değişen hiçbir şey olmuyor.

Toplumun çok büyük bir bölümü yerlerde sürünüyor.

Dün bizim gazetenin manşet haberini görmüşsünüzdür.

Son dört yıl içerisinde borcunu ödeyemeyen 19 milyon 700 bin abonenin ev veya iş yerlerindeki elektrik ve doğal gazı kesilmiş.

Rakama dikkat ediniz!

İçinizde belki inanmayanlar “Yok artık, bu haber palavra” diyenler olabilir…

Ancak bunlar devletin (Enerji Bakanlığı'nın) resmi rakamları.

★★★

Bir aile düşünün, borcunu ödeyemediği için elektriği ya da doğal gazı kesiliyor.

Bu durumda bu insanlar ne yapacaktır veya ne yapmaktadır?

Isınmaları, yemek pişirmeleri mümkün olmadığı gibi, çoğu karanlıkta mı oturuyor.

19 milyon 700 bin abone…

Her abonenin ailesinde en azından iki kişi olsa, bu durumdan yaklaşık 40 milyon kişi etkilenmiş demektir.

★★★

Bir yanda hayat pahalılığı ve her gün artan fiyatlar karşısında ezilmekte olan kitleler…

Çok merak ediyorum, ezilen ve zor duruma düşen bu insanlar 31 Mart günü oylarını hangi partiye verecektir!

Bazıları belki beleş gıda paketlerine, birkaç torba beleş kömüre tav olmuştur ama çoğunluk ne yapacaktır!

★★★

Birkaç gün önce Ankara'da varlıklı kesime hitap eden büyük bir marketin müdürü ile rastlaştık. Aramızda aynen şu konuşma geçti:

-Piyasanız nasıl, ekonomik rezalet size de yansıdı mı?

-Bizim müşterimiz belli, varlıklı kesim… Yani bize çok fazla yansımadı. Ama bir şeye dikkatinizi çekeyim. Bunu çoğu kimse bilmiyor. Sebze meyve dışında zamlar durdu.

-Ne oldu da durdu?

-Biz bütün firmalardan haber alırız. Taa en tepelerden bütün üretici firmalara uyarı geldi… Seçim geçene kadar zam yapmayacaksınız, yapanın tepesine bineriz denildi.

Yani firmalar doğal olarak korkuyor. Böylece son 20 günden bu yana zamlar bıçak gibi kesildi. Aslında böyle bir şey ekonominin bütün kurallarına aykırı ama Türkiye'de oldu.

-Hangi mallara zam yapılmıyor?

-Aklınıza hangisi gelirse… Peynir, süt, yoğurt, et ürünleri, konserve, diş macunu, her şey… Sebze meyvede ise iktidarın eli her yere yetmiyor. O sektörde muhatap alınıp korkutulacak büyük üretici firmalar yok. Dolayısıyla fiyatlar kendiliğinden oluşuyor ve her gün zamlar patlıyor. Ben tam olarak bilmiyorum ama “Varlık kuyruklarının (!)” sonuna gelindiğini tahmin ediyorum. Bizim reyonlardaki şu meyve sebze fiyatlarını gördünüz. Biz utanıyoruz. Sanki bizim suçumuzmuş

gibi, daha fazla ayıp olmasın diye kâr haddimizi bazı ürünlerde yüzde 5'e kadar çektik.

-Seçimden sonra ne olur sizce?

-Kimin, hangi tarafın kazandığı hiç fark etmeyecek. Seçimden sonra bütün piyasa patlayacak ve zam yağmurları da patlayacak… Çünkü firmaların üzerindeki baskı ve tehditler ister istemez kalkmış olacak. Yani “Atış serbest, bu saatten sonra bildiğiniz gibi yapın” denilecek.

-Yani alışverişimizi seçimden önce yapalım mı diyorsunuz!

-Artık onu siz bilirsiniz!

★★★

Sevgili okurlarım, vatandaş piyasasında (!) durum böyle. Milyonlarca insanımız işsiz geziyor, zamlar baskıyla erteleniyor ve çare bulacak, çözüm arayacak bir iktidar yok.

Ekonomi durmuş, bütün yapılarda kiralık, satılık ilanlarından geçilmiyor.

Esnaf, çiftçi, ev kadınları, işçiler ve memurlar inim inim inliyor.

Ancak madalyonun bir de öteki yüzü var.

Şimdi biraz da ona bakmak gerekiyor.

★★★

Dünkü bazı yandaş gazetelerde neredeyse tam sayfa verilen haber vardı:

Başlığı şöyle:

“100 bin dolara çanta, bir milyon liraya tavla.”

İstanbul'da kaymak tabakaya hitap eden bir fuar açılmış.

Fuarda akıl almaz mallar sergileniyormuş…

-Ayetli tespih 350 bin lira. Üzerinde Yasin-i Şerif varmış (Buraya da dinimizi karıştırmışlar.) Ürün altın ve mineden oluşuyormuş.

-Bir milyon lira fiyatı olan bildiğimiz tavlanın pulları siyah ve beyaz pırlantalardan imal edilmiş. Zarları mamut dişinden ve özel kesim yakutlarla bezenmiş.

-100 bin dolarlık el çantası da öyle.

-350 bin dolara yılan şeklinde takı seti…

Daha neler var neler!

★★★

Nasıl bir ülke olduk biz…

Madalyonun bir yüzünde borcunu ödeyemediği için elektriği ve doğal gazı kesilen 19 milyon abone, tanzim satışlarında varlık kuyrukları, sokaklarda işsiz gezmek zorunda bırakılan yine milyonlarca insanımız, tepeden gelen emirle durdurulan ve seçim sonrasına ertelenen zamlar…

Madalyonun öbür yüzünde ise bir milyon liraya mücevherli tavlalar, 350 bin liraya ayetli tespihler, 100 bin dolara el çantaları, 350 bin dolara takı setleri!

Kafam karıştı, ne demeli bilmem ki!