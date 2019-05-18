EYT düzenlemesi için fazla umutlanmayın

SGK'dan bilgi aldım. 3865 prim günüm var. Bana iki seçenek verdiler. Birincisi, 1810 gün daha prim ödeyerek 50 yaşımı doldurduğumda, ikinci seçenek olarak da 3600 günle 58 yaşımı doldurduğumda emekli olabileceğimi söylediler. İkincisini tercih edersem, EYT kanunu çıkarsa faydalanabilir miyim, faydalanırsam emekli olabilir miyim?

Özlem Yılmazlı

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olup, kademeli yaş uygulaması nedeniyle emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili verilen birden çok kanun teklifi var. Ancak bunların tamamı muhalefet partilerinin milletvekilleri tarafından verilen teklifler. En son Cumhurbaşkanı da “çifte dikiş” nitelemesiyle EYT mağdurlarına ilişkin düzenlemeye karşı olduğunu açıkladı. İktidar partisinin milletvekilleri tarafından verilen kanun teklifi olmadıkça, bu konuda beklentiye girmemenizi öneririm. Ola ki 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar hakkında kademeli emekliliğe ilişkin değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına yönelik bir düzenleme yapılırsa, 50 yaşınızı doldurmuş olmanız koşuluyla, 3600 günle emekli olmanız mümkün olabilir.

SGK'dan yazı alıp tazminatımı alabilir miyim?

1998 Eylül ayında SGK girişim yapıldı ve 3600 gün 15 yıl sınırını geçtim. 2017 Temmuz ayından beri özel bir bankada çalışıyorum. Bu bankanın özel emekli sandığı olduğu için primlerim SGK'ya yatmıyor. Buradan ayrılmam durumunda SGK'dan yazı alıp kıdem tazminatını alabilir miyim?

Cenk Fırat

Son sigortalılık statünüzün SGK (4/a) kapsamında olmayıp, banka emekli sandığı kapsamında olması nedeniyle, SGK “Kıdem tazminatı alabilir” yazısını vermeyebilir. Ancak banka sandığına tabi sigortalılık sürenizin 3,5 yıldan az olması ve 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günüyle 4/a statüsünden SGK'dan emekliliğiniz için gereken yaş dışındaki şartları sağlamış olmanız nedeniyle, SGK'nın “Kıdem tazminatı alabilir” yazısı vermesi gerektiğini değerlendiriyorum. SGK'nın

vermemesi halinde, söz konusu yazı için banka emekli sandığına başvurabilirsiniz.