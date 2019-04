İmamoğlu kazanmıştır

Kim ne yaparsa yapsın ve bundan böyle süreç nasıl gelişirse gelişsin Ekrem İmamoğlu yalnız seçimi değil siyasal tercihine bakılmaksızın sağduyulu Türk halkının gönül ve vicdanlarında kazanmıştır.

Geçersiz oyların yeniden sayılması ya da AKP'nin seçimleri iptal ettirme çaba ve girişimleri işe yaramayacaktır.

Kendi çevremden edindiğim izlenimle seçimlerin tekrarlanması durumunda çok sayıda AKP'li kesin olarak oyunu İmamoğlu'na verecektir.

AKP'nin son seçimlerde oyunu Saadet Partisi'ne veren seçmenlerin oyunu alma hesapları işe yaramayacaktır.

Pazar günü sandığa gitmeyen ortalama yüzde beşin oyları büyük ölçüde İmamoğlu'na gidecektir.

Bu seçimlerde küçük ‘sol' ve diğer partilere oy veren seçmenler olası yeni bir seçimde İmamoğlu'nu destekleyecektir.

İnsanlar AKP'nin saldırgan tutum ve davranışlarından bıktı.

İnsanlar AKP'nin demokrasiyi toptan ortadan kaldırma girişimlerinden çok korkuyor.

İnsanlar İmamoğlu'nun İstanbul'a yakıştığını görüyor ve iyi işler yapacağına inanıyor.

Aşk böyle bir şeydir.

İstanbul artık AKP'yi değil İmamoğlu'nu seviyor.

Kimse kusura bakmasın Bin Ali Yıldırım seçime asılmadı bile.

Bırakmış olsalardı evinden bile çıkmayacaktı.

Beyefendi bakan, parti lideri, başbakan ve meclis başkanı olmuş sonra da belediye başkanlığına aday gösterilmiş.

En az bana göre çok anlamsız!

Belki de AKP kesin kazanacağını düşünüyordu.

‘Ceketinizi koysanız, yine kazanır' misali.

Ama ceket Urfa'da kazanamamıştı.

Bazen olmuyor işte!

Devletin bütün olanaklarına, rezil medyanın pisliğine ve para gücüne rağmen İmamoğlu kazandı.

Tıpkı CHP ve Millet İttifakı adaylarının diğer 20 ilde kazandığı gibi.

Bazen de tarih böyle yazılır.

Umutların tam da tükendiği yerde bir yerlerden bir ses yükselir:

Her an her şey olabilir.

Mustafa Kemal örneği.

Ne derseniz deyin kader, şans ama çoğu zaman mücadele tarih yazdırır.

Büyük ekonomik kriz sonrasında AKP 2002 seçimlerinde %34 ile iktidar oldu ve 17 yıldır bu ülkeyi yönetiyor.

Üç sol partinin anlaşamaması sonucu Erdoğan 1994 seçimlerinde % 25'le İstanbul Belediye Başkanı oldu.

Şimdi de İmamoğlu son 30 yılın en yüksek oyunu alarak İstanbul'da seçimi kazandı.

Hem de AKP'nin her alanda ve her düzeyde tüm önlemlerine rağmen.

YSK, il ve ilçe seçim kurulları, sandık kurulları başkan ve üyelerinin tümünü iktidar atadı.

Tüm bunlar işe yaramayınca AKP şimdi de ‘Vay efendim çok sayıda geçersiz oy var' diyerek işleri karıştırmaya çalışıyor.

YSK da AKP'nin istediği her şeyi yapıyor.

Beyler; dünyanın hiçbir yerinde ‘geçersiz oylar fazla' diye oylar yeniden sayılmamıştır.

Unutmayın bu oyların geçersizliğine 5 kişilik sandık kurulu üyeleri ve varsa tüm partilerin gözlemcileri karar vermiş ve ilçe ve il seçim kurulları onaylamıştır.

Bilerek geçersiz kullanılan bir oya hiç kimsenin müdahale etme hakkı yoktur, olamaz ve olmamalıdır.

Bu davranış insanların özgür iradesine ve demokratik haklarına bir tecavüzdür.

Bir vatandaş geçersiz oy kullanıyorsa size ne?

Nitekim şimdiye kadar yapılan yeniden sayımlarda 320 bin civarında olan geçersiz oyların 5-6 bin kadarı ‘geçerli' kabul edilmiştir.

2002'den bu yana yapılan bütün yerel ve genel seçimlerde geçersiz oy olmuştur ve hiçbir zaman bunlar yeniden sayılmamıştır.

Türkiye genelinde bu geçersiz oyların kullanılan oylara oranı % 1,43 ile % 4,30 arasında değişmiştir.

Son seçimde bu oran % 3.9 oldu.

İstanbul'da durum aynı.

Aynı dönem seçimlerinde geçersiz oyların oranı % 1,15 ile %6,07 arasında değişmiştir.

Son seçimde İstanbul'da geçersiz oyların oranı % 3,60'dır.

Peki ne zaman % 6,07 olmuş?

Haziran 2015 seçimlerinde.

Genel olarak insanlar AKP'nin iç ve dış politikalarını protesto etmek için geçersiz oy kullanmıştı.

Peki sonra ne oldu?

AKP iktidarı kaybetti, Bahçeli ile ‘flört' başlattı, Davutoğlu'nun 43 günlük ‘istikşafi görüşmelerden' sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümeti kurma görevini Kılıçdaroğlu'na vermedi.

IŞİD intihar eylemlerini gerçekleştirdi ve her yerde bombalar patlar oldu.

Dönemin Başbakanı Davutoğlu ‘Ankara'daki terör saldırısı sonrasında anket yaptık ve kamuoyunun nabzını tutuyoruz. Oylarımızda bir yükseliş trendi başladı' dedi.

Peki sonra ne oldu?

Kasım'da tekrarlanan seçimlerde % 6,07 olan geçersiz oylar % 1,15'e düştü ve AKP zafer kazandı.

Yani!

Yanisi yok.

AKP benzer bir oyun peşin



….

Devamı yarın.