Kaç yüzlü olmalı?

Dünün devamı olarak;

Libya'da çalışan zavallı Hristiyan Mısırlıları kaçıran Müslüman IŞİD'ciler, hepsinin kafalarını keserek videolarını yayınladı

Hristiyan Amerikalı ve İngiliz iki gazetecinin kafasını kestikleri gibi.

Ne Hristiyan ne de Müslüman olmayan bir Japon'un kafasını uçurdukları gibi.

Kaçırılıp tecavüz edilen binlerce Ezidi genç kız ve kadının hikayesi bir insanlık dramıdır.

İki yüzlü olmanın alemi yok.

Müslüman IŞİD'cilerin Kasım 2015'te Paris'te lokanta, market, stadyum ve konser salonuna yönelik saldırı ve intihar eylemlerinde 130 Hristiyan öldürüldü.

Öncesinde yine Paris'te Charlie Hebdo dergisiyle başka hedeflere yönelik başka saldırılar yaşandı.

Başka Avrupa ülkelerinde olduğu gibi.

IŞİD'ciler ne ‘Dinler Arası Diyalog'u ne de ‘Medeniyetler Arası İttifak'ı tanımıyorlardı.

İlkini Vatikan'la FETÖ, ikincisini BM yönetiminde İspanya Başbakanı Zapatero ile Cumhurbaşkanı Erdoğan üstlenmişti.

Ama artık her iki inisiyatif yok.

BOP gibi.

Ama hiçbir şey Yeni Zelanda saldırısına gerekçe olamaz.

Hristiyan Batı'nın egemen güçleri hiç kimseyle ne diyalog yapma ne de ittifak kurma niyetinde değil.

Bazıları hâlâ Haçlı Savaşları kompleksi davranıyor.

Bu da çok normal çünkü istedikleri her şeyi Müslüman ülke iktidarlarına yaptırıyorlar.

Onlar için önemli olan petrolü ucuza alıp silahı pahalıya satmaktır.

Savaş çıkartmak çok kolay.

Müslüman ülke yönetimleri ve bilumum örgütleri onların emrinde.

Müslüman Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Sudan tam 4 yıldır Müslüman Yemen'i bombalıyor ama hiç kimseden çıt yok. On binlerce çocuk, kadın ve zavallı Yemenli öldü, en az 4 milyon insan evini terk etmek zorunda bırakıldı ve camiler dahil her yer bombalanıyor ama şimdi bazıları Yeni Zelanda saldırısına tepki gösteriyor.

Buna ikiyüzlülük denir?

İslam coğrafyasında her şey çok kötü.

Müslüman ülkeler kendi aralarında kavgalı.

Her Müslüman ülkede Müslümanlar kendi aralarında kanlı bıçaklı.

Türkiye'ye bakalım.

1970'li yıllarda ‘sağ-sol' çatışmasında binlerce genç öldürüldü.

Hepsi de Müslümandı.

1978'de Malatya ve sonrasında Sivas, Maraş ve Çorum'da Alevilere yönelik vahşetin hikayeleri çok acı.

Sivas'ta Madımak'da 33 aydını öldürenler ‘Allahu Ekber' diye bağırıyordu.

2000 yılında terör örgütü Hizbullah'ın mezar evlerinde 42 ceset çıkarılmıştı.

Ölen de öldürülen de Sünni İslamcıydı.

Gelelim IŞİD'e.

Önce 20 Temmuz Suruç sonra da 10 Ekim 2015 Ankara Gar katliamları.

Toplamda 137 insan yaşamını yitirdi.

Alevi ya da Sünni hepsi de Müslümandı.

Dönemin Başbakanı Davutoğlu ‘İntiharcıları takip ediyorduk ama suç üstü yakalamak istiyorduk' demişti.

‘En hakiki Müslüman biziz' diyen IŞİD'ciler daha sonra Taksim ve Sultanahmet'e saldırdı ama gerçek vahşeti Gaziantep'te bir düğün salonunda yaşattı.

Çoğunluğu çocuk ve kadın 51 Müslüman yaşamını yitirmişti.

Peki IŞİD'i kim kurdu, besledi, korudu ve ortadan kalkmasını istedi ve sağladı?

Suriye ve Irak'ta teslim olan binlerce IŞİD'ci ve ailelerini ABD ne yapacak?

Son zamanlarda Boko Haram ve El-Şabab'dan hiç haber yok.

Uygun zaman ve mekanda başka Müslüman ülkelerde başka Müslümanları öldürmek için şimdilik derin dondurucuda tutuluyorlar.

Zavallı coğrafyamızda hikaye bitmez.

Örneğin FETÖ'cüler.

Bir zamanlar dost oldukları Müslüman AKP'nin ayağını kaydırıp iktidar olmak için 250 Müslümanın canına kıydılar.

Yeni Zelanda'daki katilden ne farkları var.

Ya da IŞİD ve benzeri örgütlerden.

Kusura bakmayın ama ben ikiyüzlü olamıyorum.

Ne demiş atalarımız ‘İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır'.

Peki son dönem dostumuz Rusların atasözü ne der?

‘Camdan evin varsa, komşunun evine taş atma'.

Hemen hemen her tarafında bulunduğum İslam coğrafyasının durumu içler acısı.

Hep söylüyorum bunun nedeni yoksulluk, cehalet ve dini bağnazlık.

Fırsatçılık, döneklik ve yalan.

FETÖ artığı bazı yandaş tipler misali.

Yabancı biri Müslüman olunca sevinçten dört köşe yandaş medya.

Ama medya son 8 yılda Müslümanların bir milyon Müslüman'ı öldürmesini görmemezlikten geliyor.

‘Bakara makara' misali.

Buna da iki değil bin yüzlülük denir.

Anladığımızda tüm sorunlarımız çözülmüş olur.

Karanlıklar biter her yer bahar olur.