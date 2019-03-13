AKP bir aydır seçim kampanyasını önce beka sonra terör söylemleriyle sürdürüyor.

Çok fazla etkili olmayınca sıra dine geldi.

Mansur Yavaş konusu çaresizlik hikayesi.

AKP bu silahlarla hem kendi seçmenini tutmaya hem de İYİ Parti seçmenini etkilemeye çalışıyor.

Yandaş medya bu konuda tam formda.

Seri halinde fabrikasyon yalan üretiyorlar.

Günde ben on, siz deyin yüz yalan.

AKP'liler HDP'ye ya da en son söylemle HDP yöneticilerine terörist diyor.

CHP ve İYİ Parti onlarla işbirliği yaptığı için onlar da terörist.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meral Akşener'i içeri atmakla tehdit etti.

HDP Eş-Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ'la birlikte 8 vekil aynı suçlamayla içerde.

TBMM'de çoğunluğu olan AKP ve MHP isterse CHP, HDP ve İYİ Partili vekillerin dokunulmazlığını kaldırır savcılar da ertesi gün gereğini yapar.

Ama bu işin özünde bir yanlışlık var.

AKP ve MHP'ye göre ‘HDP PKK ile olan ilişkisinden dolayı terörist'.

‘PYD/YPG, PKK'nın Suriye kolu olduğu için onlar da terörist'.

PYD eski lideri Salih Müslim Türkiye'de birçok kez misafir edildi ama olsun.

Konumuz bu değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son konuşmasına göre ABD, YPG'ye 23 bin TIR silah verdi.

Üç yıldır Amerikalılar YPG'lileri eğitiyor.

Bu durumda YPG, PKK'nın Suriye kolu olduğuna göre onlara silah veren ve eğiten ABD baş terörist olmalı.

Peki Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu'na terörist diyen AKP'liler neden Trump'a terörist demiyorlar?

O iş biraz zor.

Trump'a ‘terörist' denirse onun dostu kim varsa dünyada hepsi terörist olmalı.

Müteselsil kefil misali.

Arapça bir deyim ama Türkçede farklı kullanılıyor.

Arapçasına göre borçluya kim kefil olmuşsa hepsi sırasıyla sorumlu.

Fırat'ın doğusuna bakalım.

ABD'lilerle birlikte orada İngiliz, Fransız ve İtalyanlar var.

Onlar da terörist.

Dört ülkenin ne kadar dost ve müttefiği varsa hepsi terörist.

Zaten bir zamanlar hepsi PKK'ya destek vermişti.

Başka?

Fırat'ın doğusunda ABD ile iş tutan Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Bahreyn, Sudan ve başka ülkeler de var.

Bu durumda bu ülkelerin liderleri de terörist ilan edilmeli.

ABD ve İngiltere NATO'da, Fransa, İtalya ve Almanya AB'de, Suudi Arabistan ve Mısır İslam İşbirliği ve Arap Birliği Örgütleri'nde etkili olduklarına göre yaklaşık 100 ülkenin lideri müteselsil sorumlu olarak hepsi terörist sayılmalı.

Başkaları da var ama Başbakan Netanyahu'yu unutmamalı.

9 Nisan'da yapılacak seçimde kazanamazsa yargı yakasına yapışacak.

İçeri atılan eski Başbakan Olmert ve bazı bakanlar gibi birçok yolsuzluk dosyası var.

Katsav ise İran'dan göç etmeden önce babası kasap idi. Kendisi Cumhurbaşkanı oldu ama yanında çalışan kadınlara sarkıntılık ve tecavüzden içeri atıldı.

Hepsi Filistinlileri öldürdü ama olsun.

Hepsi Mavi Marmara'da 10 insanımızı şehit etti ama olsun.

Hepsi büyükelçimizi alçak koltukta oturttu ama olsun.

Olsun çünkü konumuz bu değil.

Konumuz Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu.

HDP'liler zaten peşinen suçlu!

Yanlışlık da burada.

Trump'ı bir yakaladık mı bu iş tamam.

Çağlayan'daki savcı ve hakimlerin eline düştü mü hapı yuttu.

Adam hem azmettirici hem de yardım ve yataklık ediyor.

Suçu sabit.

Davası düşürülmezse kesin 365 yıl ağırlaştırılmış hapis.

Şimdi tersinden okuyalım.

Trump verdiği destekten vazgeçerse PYD/YPG Esad ile anlaşmak zorunda kalır ve Fırat'ın doğusunda sorun biter.

AKP de Esad ile barışırsa Suriye kaynaklı PKK terörü son bulur.

Son bulursa 2011 öncesinde olduğu gibi HDP teröristlikten kurtulur ve AKP dostu olur.

HDP terörist olmazsa CHP, İYİ Parti ve Saadet hiç olmaz.

Seçime kadar yetişmez ama olsun.

Umutlanmak hepimizin hakkı.

Bu vatan hepimizin.

Bu ülke olup bitenleri hiç haketmiyor.

Sonuçta 31 Mart dünyanın sonu değildir.

Sonuçta yapılacak olan seçim yereldir.

Yani MAHALLİ.