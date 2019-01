Ortalama üç

Bazen fazlası oluyor ama ortalaması üç.

İktidar ve yandaşı olan kişi ve çevrelerin sinirleri bozan söylem ve eylemlerine artık herkes alıştı.

Biliyorum dayanacak haliniz kalmadı ama bu ortam ve koşullarda yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok.

Ya da öyle düşünüyorsunuz.

Mücadele, irade, azim ve kararlılığınız tükendi tükenecek.

Milyonlarca hayranı olan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adliyeye götürüldüğünde yanlarında üç beş kişi vardı.

‘Korku' diyeceğim ama biraz tuhaf.

Belki de insanlar haklı.

Koskoca muhalefet partileri bile hiçbir şey yapamazken ya da yapmazken siz ne yapabilirsiniz?

O gün ya da ertesi gün muhalefetin bütün vekilleri ziyarete gitmeliydi.

Hepsine çok şaşırıyorum ama özellikle CHP'ye.

Onlarca hatta yüzlerce konu var ama son bir beceriksizliğe değineyim.

Eren Erdem; CHP eski milletvekili, PM üyesi ve çok çalışan biri.

Tutuklanacağı belliydi ama parti yönetimi onu aday göstermedi ve tutuklanmasına ‘yeşil ışık' yaktı.

Dört gün önce başına gelenleri biliyorsunuz.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu dahil birçok parti yöneticisi, birçok kez, birçok konuda iktidarı eleştirdi eleştiriyorlar.

Peki sonuç!

CHP'liler son 5-6 yılda adalet ve yargı sistemini yüzlerce, belki de binlerce kez eleştirdiler.

Ne oldu?

Davalar çoğalıyor, insanlar tutuklanıyor ve herkes korkutuluyor.

CHP'liler onlarca hatta yüzlerce kez YSK üyelerini eleştirdi. Ama son kararnameyle görev süreleri uzatıldı.

CHP ‘anayasaya aykırı' dedi ama işe yaramadı ve konu unutuldu.

Her zaman, her konuda olduğu gibi.

Örneğin TBMM Başkanı ve eski Başbakan Binali Yıldırım'ın İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu bile ‘Anayasaya aykırı ama seçimi bunun üzerinden götürecek değiliz' dedi.

‘Anayasa bir kere delinmekle bir şey olmaz' diyeceğim ama bu kaçıncı?

Kafama takılan birçok konu var ama kendimi zor tutuyorum.

‘Her şey bitti' diyeceğim ama ‘moraliniz bozulmasın' diye konuların etrafında dolaşıyorum.

Acaba ‘CHP hepimizi şaşırtır mı' diye!

Öyle bir hava görmüyorum ama yine de yanılma payı bırakmak istiyorum.

İktidar her gün CHP ve diğer muhalefet partilerinin eline birçok koz veriyor ama bizimkiler oralı değil.

Bayanlar ve baylar:

Düdük çaldı, maç bitti, seyirci dağıldı ama siz yediğiniz darbelerin etkisiyle hiçbir şeyin farkında değilsiniz.

Ya da!!!

Her gün ortalama üç hikaye değil üç yüz hikaye de olsa uyanmaya niyetiniz yok.

Konuşmanın ötesinde sonucu olan bir tek adım attığınız yok.

Anladık ‘Yargı, Saray'dan talimat alıyor' peki bunu nasıl önleyeceksiniz?

Böyle giderse yakında hepiniz içeri atılırsınız.

Merve Kavakçı büyükelçi atandığında günlerce konuştunuz ama kız kardeşi vekil, kızı da Cumhurbaşkanı danışmanı oldu.

Onlarca belki de yüzlerce örnek var.

İktidarın yaptıklarını günde ortalama üç kez sizlere anlatmak bana göre değil.

İktidar günde ortalama üç hamle yapar ama muhalefet bir konunun peşine düşerek konuşmayla kafa bulur.

Çok zor durumda olan muhalif medyanın durumu farklı değil.

Kendi içinde çelişkiler yaşayan muhalif medya iktidarın yaptıklarıyla uğraşmak yerine muhalefete baskı yapmalıdır.

Muhalefet muhalif medyanın tüm eleştirilerini ciddiye almalıdır.

Şimdi bir düşünün ben size her gün her saat bu köşeden ya da sosyal medya hesaplarımdan iktidarın yaptığı kötü şeyleri anlatsam acaba ne olur?

Hadi ben bir gazeteciyim peki muhalefet partilerinin lider ve yöneticileri aynı şeyi her gün birçok kez yapsa ne yapacaksınız?

Olacağı hiçbir şey yok çünkü insanlar tek başına her zaman çekingen davranır ama önderlik edecek bir örgüt varsa harekete geçerler.

Konuşmakla harekete geçme arasında zaman uzadıkça insanların potansiyel enerjisi giderek azalır.

Geriye kalan enerjiyi değerlendirme uğraşları başarısızlıkla sonuçlanırsa enerji toptan tükenir.

Hep birlikte 16 Nisan referandumu ve 24 Haziran seçimleri sonrasındaki korkunç sendromu yaşadık.

31 Mart için enerji kaldı mı henüz belli değil ama ben ‘fay hatlarında herhangi bir hareketlilik' görmüyorum.

GÖRMÜYORUUUM.

…

