Rahmetli Uğur Mumcu'nun Suudi-Amerikan kökenli karanlık din eksenli Rabıta'yı anlattığı yıllarda insanlar sokağa dökülür ‘Türkiye Cezayir olamaz ya da Türkiye İran olamaz' diye bağırırdı.

Yaklaşık 30 yıl önceydi.

Oldu mu?

Siz karar verin.

İran'da durum ortada.

Cezayir 1988-1989'da Afganistan'dan dönen İslamcıların seçim kazandığı ilk Müslüman ülke.

O gün bu gün ülkenin, Radikal İslamcılarla başı belada.

En az 200 bin insan öldü.

20 yıldır iktidarda olan Başkan Butaflika 84 yaşında, kanser ve bu yıl yapılacak seçimlerde aday.

‘Ben gidersem kargaşa olur ve ülke parçalanır' diyor.

Başka bir Arap ülkesi Sudan.

Müslüman Kardeşler çizgisinde Başkan Ömer El-Beşir 30 yıldır iktidarda ama bırakma niyetinde değil.

Geçen hafta OHAL ilan etti, herkesi görevden aldı ama ‘ikisini bir arada yürütemiyorum' diyerek parti liderliğini bıraktı.

Maduro'yu devirmeye çalışan Trump ve Bazı Avrupalı liderler El-Beşir'e tek kelime söylemiyorlar.

Bu da normal çünkü adam 2011'de ülkesinin üçte birini ayrılıkçı Hıristiyan'lara devlet olarak vermişti.

El-Beşir'in diktatör olması, İslamcı gibi davranması hiç önemli değil.

Mısır başka bir alem.

Müslüman Kardeşleri deviren Sisi 2034 yılına kadar Başkan kalmak için anayasayı değiştiriyor.

Geçen hafta Avrupa-Arap Zirvesi'nde 28 AB liderini misafir etti ama öncesinde Başsavcıyı öldüren Müslüman Kardeşler üyesi 9 kişiyi idam ettirdi.

Bu duruma çok kızan Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupalı liderlere söylendikten sonra ‘Ben şimdi Cumhurbaşkanı olarak Sisi'nin yapmış olduğu bu eylemleri kabul edemem. O şimdi diyecek ki yargı verdi bu kararları tamam da orada yargı falan hikaye. Kimi istersen onu oraya getiriyorsun istediğin anda da onu oradan alıyorsun'.

Cezayir, Mısır ve Sudan Arap aleminin en büyük üç ülkesi.

Hepsi bir Katar etmiyor!

11 bin kilometrekarede yaklaşık 500 bin nüfus.

‘Arap Baharı' sürecinde bölgedeki tüm silahlı-silahsız İslamcı ülke ve örgütlerin finansörü.

Özellikle Suriye'de Esad'a karşı.

Eski Başbakan Hamed Bin Casim'in itiraflarıyla.

ABD tüm bölgeyi Katar'daki iki üssünden yönetiyor.

Katar'dan kalkan Amerikan uçakları YPG/ SDG'ye silah ve askeri malzeme taşıyor.

Önceki gün Amerikalılar Katar'da Taliban yöneticileriyle bir araya geldi.

Taliban dediğiniz örgüt doksanlı yılların başında CIA, Suudi, Pakistan ve BAE istihbarat örgütleri tarafından kurulan ilkel, bağnaz ve çağ dışı bir örgüt.

İran'ı sıkıştırsın diye 1996'da Afganistan'da iktidar yapıldı ama işin içine Kaide lideri Bin Ladin'in 11 Eylül saldırısı girince Amerikalılar 2001'de gidip Afganistan'ı işgal etti.

17 yıl sonra Amerikalılar Taliban'a ‘Biz çekiliyoruz buyuran memleket sizin' diyor.

Uzun lafın kıssası Amerikalılar bizimle dalga geçiyor.

Malzeme:

Din yani İslam.

Aracı ya da yardımcı olanlar:

Siyasi tercihi önemli olmayan diktatörler.

Onların gücü nerden kaynaklanıyor?

Açlık, yoksulluk, dini cehalet.

Bunun için güçlü medya gerek.

O da yetmezse korkutacaksın sindireceksin insanları.

Önemli olan ABD dostun olsun.

Her yer Cezayir olabilir.

Yeşil'i seven Müslümanlar Yeşil Doları sevdikleri sürece Doların patronu da onları sever.

Uğur Mumcu ciddiye alınsaydı şimdi biz başka şeyleri konuşuyor olacaktık.

AKP'nin din eksenli iç ve dış politikalarını değil.

Cezayir, Sudan, Mısır ve Suriye hiç değil.

Uğur Mumcu Rabıta'yı anlatırken Katar bağımsız bile olmamıştı.

Türkiye'de olup biten HER ŞEY dış politikayla ilgilidir.

Örneğin Rabıta!

Yani İslamcılar.

Yani AKP.