Yedirmezler

Herkes savaş sever oldu.

Önceki gece camilerde Fetih süresi okundu.

Bir Mehter Takımı eksik.

Emevi'de namaz kılınamadı ama Merci Dabık'ın 500. Yıldönümü'nde TSK Cerablus'a girdi.

Önceki gün neyin yıldönümüydü bilemem ama Misak-ı Milli'yi hatırlatanlar oldu.

Fırat'ın batısına Putin, doğusuna Trump izin verdi.

TSK üç yıldır Fırat'ın batısına yerleşmeye çalışıyor ve kendine bağlı yüz bin kişilik ‘Suriye kuvayi milliye' ordusunu besliyor.

TSK şimdi bu milislerle Fırat'ın doğusunda operasyon düzenliyor Ankara şehirler kurmayı planlıyor.

Trump ‘Yerleşmişken 15 bin IŞİD'çiyle birlikte eş ve çocuklarını da alın götürün' diyor.

Galiba Putin'i kıskandı.

O da ‘Alın şu 30-40 bin NUSRA'cıyı bir yerlere götürün' demişti.

Türkiye sanki yerleştirmeci başı ya da iş bulma kurumu!

Trump'la Putin haklı.

Suriye karıştırılmadan ne IŞİD ne de NUSRA vardı.

Suriye karıştırılmadan ne ‘kuvayi milliye' ne de YPG vardı.

8 yıldır savaş konuşuyoruz ama her seferinde daha kötüye gidiyoruz.

Sekiz yıldır yanlış yapıyoruz ama inadına devam ediyoruz.

Trump üç gündür her saat başka konuşuyor, tehdit ediyor, dalga geçiyor bazen de hakaret ediyor ama bizimkiler ‘Padişahım çok yaşa' modunda.

Kolay değil Hazretleri 13 Kasım buluşması için bize göz kırptı.

Peki bu operasyon neden yapılıyor?

‘Teröristleri yok etmek için'!

Trump'ın ‘müttefikimiz' dediği teröristleri!

2011-2015 döneminde Barış Süreci'nde ‘baştacı ettiğimiz' ve Esad'a karşı ayaklanmaları için yalvardığınız teröristleri!

2015 sonrasında ABD'nin 70 bin TIR silah verdiği ve bizim bunu engelleyemediğimiz teröristleri!

Yani PKK uzantısı denilen Suriyeli Kürtleri.

480 kilometrelik sınır boyundan kaçmaya başlayan Kürtlerin yerine Araplar yerleştirilecek.

30 kilometrelik derinlikte bir tampon bölgeyle Suriyeli Kürtlerle Türkiyeli Kürtler arasına set çekilecek.

Müthiş yaratıcı plan!

Beyler bu ülke 40 yıldır PKK ile savaşıyor.

Beyler 40 yıldır 100 bin köy korucusu TSK'nın yanında PKK'ya karşı savaştı ve savaşıyor.

Aralıklı olarak Barzani peşmergeleri de TSK'ya yardım etti ama karşılığında Kuzey Irak'ta yarı bağımsız Kürt varlığını kurdu.

1991'de Türkiye'ye gelen Çekiç Güç sayesinde.

Hatırlayın Rahmetli Özal da ‘Kuzey Irak'ı Türkiye'ye katma' planı yapmıştı.

1989-2007 döneminde TSK 27 kez Kuzey Irak'ta sınırötesi operasyon düzenledi. Türk savaş uçakları binlerce kez Kandil ve çevresini bombaladı ve bombalıyor.

Sonuç?

PKK'nın şu anda en ağır silahlarla donatılmış, batılı ülkeler tarafından eğitilmiş ve çok parası olan 60-70 bin militanı var.

Son operasyonla onları sınırdan 30 kilometre öteleyeceğiz işimiz bitecek!

Kendi Kürtleriyle (En azından HDP'ye oy veren 6 milyon) kavgalı bir Türkiye şimdi Suriye Kürt'lerin de düşmanı oluyor.

Peki diyelim güvenli bölge kuruldu ve YPG/PKK'lı militanlar güneye çekilip oturdu.

Ne diyor Trump?

‘Onlara yaklaşanları perişan ederim'.

Yani adamlar orada oturacak ve on yıl sonra sayıları 150 bin olacak ve ABD onlara bağımsız bir bölge kuracak.

Ankara'nın istediği bu mu?

‘Suriye parçalansın ben de Fırat'ın batısında ve doğusunda oturup keyfime bakayım'.

Bedeli ödenmeden hiçbir şeyi yedirmezler.

Anlaşılan 8 yılın hiçbir hatasından ders alınmamış.

Ankara nasıl bir oyunun içine çekildiğini görmüyorsa bu işte bir gariplik var.

Hem de çok büyük bir gariplik.

Bölgesel ve uluslararası politikayı tek başına belirlediğini sanan Ankara yakında nasıl bir yanılgının içine düştüğünü anlayacak ama iş işten geçmiş olacak.

2011'de Suriye olayları başladığında hemen hemen bütün dünya Ankara ile birlikte hareket ediyordu şimdi herkes ona karşı.

Yanında gibi görünenler de yakında gerçek yüzlerini göstereceklerdir.

Burası Ortadoğu.

100 yıl önce bu coğrafyanın haritalarını çizen emperyalist ülkeler dünya Yahudilerine Filistin'i verirken bu toprakların insanı Kürtleri bilerek görmemezlikten gelmişti.

Neden?

100 yıl uğraşalım diye.

Anlamıyorsak sorun onlarda değil bizlerde.