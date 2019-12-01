Metanet Çulhaoğlu kara tablo çiziyor ama haksız mı?

İYİ Parti Adana Milletvekili Metanet Çulhaoğlu'nu yıllar önceden Numune Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olduğu günlerden tanırım. Ben de o zaman genç bir muhabirdim, hastanede önemli bir haber kaynağı olduğu için sayın Çulhaoğlu ile sık sık görüşür, bilgi alır, ilginç olayları haber yapardım. O zaman gazeteci–hastane yöneticisi ilişkileri çok iyi bir düzeydeydi. Kamu görevi yapan her iki taraf da birbirine yardımcı olmak için çalışırdı.

Sonra sayın Çulhaoğlu politikaya ağırlık verdi ve vekillikler yaptı. Çulhaoğlu, MHP'den sonra şimdi İYİ Parti'den Adana Milletvekilliğini sürdürüyor. Geçen gün ekip olarak ziyaretime geldiler. Bu ziyaret sırasında Metanet Çulhaoğlu ile Türkiye gündemine ve Adana'ya ilişkin konuları konuştuk. Çulhaoğlu'na göre Türkiye iyi yönetilemiyor…

“Türkiye'de yönetim zafiyeti var” diyen Metanet Bey, “Toplumun bütün katmanlarından aldığımız cevap kendilerinin iyi olmadığı yönünde, sanayici işçi çıkartmadan başka alternatifinin kalmadığını, büyük bir durgunluk içinde olduğunu belirtiyor, üretemez duruma geldiklerini ifade ediyorlar. Türkiye'nin en büyük tekstil firmalarından bir tanesi küçüldüğünü açıklıyor. Çiftçiye bir vur bin ah işit… Çiftçiler gübre, tohum, mazot gibi girdi maliyetlerinin yıllık yüzde 80'in üzerinde zam gördüğünü söylüyor, ürettiği malın değerini bulmadan satılmasından yakınıyor, her geçen gün toprak ekilemeyecek duruma geliyor” şeklinde konuşuyor.

Metanet Bey, dertli mi dertli… Anlattıkça anlatıyor…. Bize de not almak düşüyor tabii… “TÜİK'in ifadesiyle 400 bin çiftçi ekip biçmekten uzaklaşıyor. Türkiye'yi tarım ve sanayi ülkesi olarak kabul edersek eğer bugün ithal pirinç, ithal mercimek yeme, saman ithal etme durumundaysak, Tarım Bakanı'nın kendisini sorgulaması, DPT'nin ‘Türkiye'nin ihtiyacı nedir, nasıl karşılarız?' diye plan yapması, çiftçiye destek artırıp ürettirmesi lazım. Artık üretim değil tüketim toplumu olduk” diyor.

İYİ Partili vekil, “İşçiye bakıyoruz asgari ücret alıyor, vergisi yılın son 4 ayında yüzde 20 dilimine giriyor. Askeri ücretli geçinemiyor. Yüzde 20 vergi koyduğun asgari ücretliye yüzde 4 zam veriyorsun. Asgari ücretli nasıl geçinecek?” diye sorup, “İşsizler ordusu artıyor, TÜİK'in rakamlarına göre yüzde 14.7 işsizlik var. 4 milyon 650 bin kişinin işsiz olduğunu söylüyor, resmi olmayan rakamları üzerine koyduğun zaman felaketle karşı karşıyayız. Genç işsiz sayısı yüzde 27.2, üniversite mezunu 1 milyon 300 bin insan işsiz” notunu düşüyor.

Evet gerçekten Çulhaoğlu, kara bir tablo çiziyor. Ama Çulhaoğlu'na bu kara tabloyu kimler çizdiriyor bir de ona bakmak lazım. Sayın vekil söylediği konularda haksız da değil hani…

Bu arada Metanet Çulhaoğlu ile birlikte ziyaretimize İYİ Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, Meclis Üyesi Nevzat Hız ve Basın Danışmanı Cihan İşisağ da geldi. Boyvadaoğlu ile aslında bizim hukukumuz çok farklı yerlere dayanıyor. Sayın İl Başkanı'nın babası merhum Dr. Vahap Boyvadaoğlu benim kirvem olarak sünnetimde bulunmuştur ve hatıra fotoğrafımız da mevcuttur. Bunu Göktürk Bey'e gösterdiğimde kendisi de ben de hüzünlendik. Eski günlere gittik. Vahap Boyvadaoğlu, MHP kanadının önemli isimlerinden birisiydi Adana'da. Babamın da arkadaşı, aile dostumuzdu. Biz küçüktük, onlar bizim büyüklerimizdi. Şimdi oğlunun İYİ Parti gibi önemli bir partide Adana İl Başkanlığı yaptığını görse ne kadar mutlu olur, oğluyla gurur duyardı. Eminim huzur içinde duyuyordur. Bu arada merhum kirvem Vahap Boyvadaoğlu'nu da rahmetle anmış olayım…

DOKTORLARA YANGIN İZNİNDE GÜÇLÜK ÇIKARTILIYORMUŞ

Çifte Minare'nin karşısında Adana'nın ünlü ailelerinden Sabuncuların yaptığı bir iş merkezi var. Bu iş merkezinde birçok doktor muayenehane açmış. Burası şimdiden Adana'nın seçkin iş merkezlerinden biri oldu. Sabuncular gerçekten kendi isimlerine layık bir iş merkezi yaptırmışlar. Binanın her türlü güvenlik önlemini almışlar her türlü konforunu düşünmüşler. Ancak buradaki doktor arkadaşlarım bana belediye ile bazı konularda sıkıntı yaşadıklarını anlattı.

Efendim, burada yeni muayenehane açacak doktorlara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi izin koşunda sıkıntı yaşatıyormuş, işlerini geciktiriyormuş. Şöyle ki; burası zaten her türlü yangın güvenliğinin alınmış olduğu bir bina ve diyelim ki yeni bir muayenehane açılacak, yasal olarak elbette izinler alınacak ancak Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bu konuda süreci uzatan, bürokrasiyi artıran bir yol izliyormuş ve doktorlar muaeyenehaneyi açmakta güçlük çekiyorlarmış.

Elbette gerekli izinler alınacak, gerekli harçlar yatacak ancak yangın güvenliğiyle ilgili bütün izinlerin alınmış olduğu bir apartmanda, sağındaki solundaki komşusu ruhsat almışken bir yangın güvenliği izni vermek için insanlar uzun süre bekletilir, oyalanır mı?

Ben şahsen bunu dinamik bir belediye olması gereken Adana Büyükşehir Belediyesi'ne hiç yakıştıramadım. Neyi araştırıyor, neyi soruşturuyorsunuz kardeşim?

Alın vatandaşın başvurusunu, yapın incelemenizi, aynı gün değilse de bir gün sonra belgesini verin.

Çünkü iş yerinin sağı izinli, solu izinli, şehrin merkez yerinde bir bina, öyle dağın başı değil ki, “Bir hafta sonra gel, on beş gün sonra gel” diyesiniz.

Böyle basit şeyler, insanlar üzerinde yanlış anlamlara yol açar.

Böyle anlamalara sebebiyet vermeyelim!…