Bir ülkenin başı bir türlü beladan kurtulmaz mı? Sahi ne yaptınız bu ülkeye? Neresinden tutsanız elinizde kalıyor!

Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü FATF, Türkiye'nin para aklamayı önlemek ve terörist organizasyonların finanse edilmesini engellemek konusunda yetersiz kaldığı uyarısında bulundu.

İyi de bize ne? Para mı varmış ülkede? Olsa bile, görünmez bize!

“Eğer Ankara bu konuda düzeltmelere gitmezse, Türkiye uluslararası gri listeye eklenecek” denildi. Ne yapalım yani? Böyle bir uyarıda bulunmadan önce bir zahmet Türkiye'yi ziyaret etseydi!

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Güzel kardeşim, bu ülkede neler dönüyor bizim haberimiz yok! Gidip de size mi açıklama yapacaklar?

Ülkenin durumu öylesine kritik ki sadece para da değil, altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları… Yani değeri olan, ceplerinde bulunan ne gelirse gelsin… Yeter ki gelsin.

Yeşil yeşil dolarlar olur, renkli Euro'lar olur, kraliçe resimli, çekik gözlü paralar… Çek, senet dahil hepsi kabul edilir. Takasa girilir. Sıcak para, kara para, grisi hatta petrol mavisi de fark etmez. Türkiye affetmez!

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Mali Eylem Görev Gücü üçün-beşin hesabını yapıyor. Oysa ülkede son 17 yılda 2.5 trilyon dolar vergi toplanıyor, ne yapıldığını bilen çıkmıyor!

Suriyelilere 40 milyar dolar harcandığı açıklandı. Suriyelilerin haline baktınız mı? Sizce 40 milyar dolar almışlar mı? Belli ki para hacı!

Sahi para kime verildi? Kimin parası verildi? Harcanırken kime soruldu? Nereye harcandı? Bilmiyoruz! Fiş, fatura var mı? Kaydı kuydu bulunamadı!

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Hiç boşuna uğraşmasınlar. Gri mi, füme mi hangi listeye almak istiyorlarsa alsınlar. Hesap veremeyen, vermeyi hakaret kabul eden bir yönetim var. Biz sorunca direkt terörist ilan ediyorlar.

Neye el atsan “gizli” nereye baksan “devlet sırrı” gibi kavramlarla vergilerimizin nasıl harcandığı Meclis'e dahi açıklanmıyor.

Avrupa da gidip bize “şeffaf değilsin” deyince, insan neresiyle güleceğine şaşırıyor. O ne demek ki? Millet anlamını dahi bilmiyor!

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Zamanın Başbakanı Davutoğlu “şeffaflık paketi” açıklamıştı. Cumhurbaşkanı ikna olmadı. “Şeffaflık da neymiş” deyince, paket rafa kalktı.

Davutoğlu'na paketle birlikte yol göründü. Başbakanlıktan kovuldu! Şimdi yeni parti kurdu. “Kimse bilmesin” diye haberlere sansür konuldu!

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Yahu bu ülkede “şehitler” için toplanan yardımlar kayboldu! Denetleme örgütü araştırırken yardımlara rastlarlarsa haber versinler sevabına…

Mantığını anlamıyorlar tabii ki… Kendi ülkelerinde 4.000 Euro'luk hesap açmaya çalışsalar, nereden buldun diye sorarlar.

Bu ülkeye 400 milyon dolarlık uçak hediye edildi, soranlara geri zekalı denildi!

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Neymiş? Türkiye kara para cennetiymiş! Halk parasızlıktan ezilip büzülürken kime cennet bu ülke?

Yediğimiz hurmalar meselesi… Vatandaşla ilgisi yok yani! Ülke zenginlerin cenneti… Ne fark eder ki paranın rengi? Ha kara ha gri… Onlar için hepsi huri!