AKP’den Erdoğan’ı alın geriye neyi kalır ki?

Farkında mısınız? Seçim diye diye 6 ay kaybettik. Bu süreçte Türkiye küçüldü, işsizlik patladı, ödemeler durdu, insanlar fakirleşti. Türkiye ekonomisini olduğundan daha iyi göstermek adına yapılmayan algı yönetimi kalmadı.

Ve sonunda seçim bitti! Ekonomik kriz daha da derinleşti. Gerçeklerle yüzleşme zamanı şimdi… İlk etapta ekonomiye hiçbir etkisi olmayacağı bilindiği halde AKP'nin seçimi kaybetmesi piyasalara olumlu yansıdı.

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Halbuki bu durum kelebeğin ömrü kadar sürer… Ekonomi adına çok bir şey beklemeyin. Arkasındaki desteğin kaybolduğunu gören sınırlı yetenekteki kadrolar bu saatten sonra ekonomide reform adına adım dahi atamazlar!

Belki birkaç gelir artırıcı önlem, belki harcamaların biraz kısılması… Birkaç işe yaramaz paket daha açılması cabası… Sancıyı azaltır lakin hastalık çoktan yayıldı.

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Bu saatten sonra yapılabilecek en iyi hamle siyasi anlamda normalleşme. Demokrasiyi ve adaleti geliştirme. Yaparlar mı? Ancak görüntüyü kurtaracak kadar! Halen beslenmeyi bekleyen on binlerce partili var!

Sahi demokrasinin bir amaç değil de araç olduğunu kim söylemişti? Sizce değişti mi? Peki hukuk ve demokrasi olmadan ekonomi iyileşir mi? O zaman?

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Krizin temelinde özel sektörün döviz cinsi net 200 milyar dolarlık borcu yatıyor. Türkiye büyümediğine göre satışlar ve kârlılık artmıyor. Peki, bu borç nasıl kapanacak? Kuvvetle muhtemel kapanamayacak ve bataklar çoğalacak.

Çok ciddi bir ekonomik krizin tam da göbeğindeyiz. Her şeyi doğru yapsak en az 2 yıl sürer normale dönmemiz. Önce batıkları temizleyeceğiz sonra geliri artıracağız ancak ondan sonra toparlanmaya başlayacağız.

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Seçimin bitmesiyle ekonomide bir şeyler değiştiğine inanıyorsanız işte burada yanıldınız! Yıllardır yapılan hataları bir belediye seçiminin temizleyeceğine mi inandınız?

Size biraz gelecekten bahsedeyim. Siz karar verin. Bakanlar arasında önemli isimler değişecek. Vitrin yenilenecek. Kimse tek başına karar alamadığına göre ne fark edecek?

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Yeni bir parti kurulacak. AKP kaynamaya başlayacak. Bu durum bir belirsizlik yaratacak. Gurur yeteri kadar kırılmış bir AKP yine dış mihrak ipine tutunacak. Hazır Amerika ve uygulayacağı yaptırımlar var. Bahanesi olacak.

Normal şartlarda anlaşırlar diye düşünüyorsunuz değil mi? Anlaşılmayacak! Rasyonel “akla dayanan” demek… Bize oldukça uzak görünen bu kavramı irdelersek…

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Eğer AKP rasyonel düşünebilen bir parti olsaydı, bu seçimi yeniletip 800 bin fark yemezdi.

Eğer AKP rasyonel düşünebilen bir parti olsaydı Suriye savaşını baştan engellerdi. Türkiye bu güce sahipti.

Eğer AKP rasyonel düşünebilen bir parti olsaydı Amerika ile Rusya arasında kalınmayacağını bilirdi.

Ne var ki AKP bir parti değil ki… Tek kişi! AKP'den Erdoğan'ı alın, geriye neyi kalır ki? O da kaybetti!