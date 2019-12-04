Enflasyonda sepet havası

“Güzel günler göreceğiz, güneşli günler” tadında beyanatlarla gelecek yıl sonunda yüzde 8.5 enflasyon oranına ulaşacaklarını belirttiler. Plan Bütçe Komisyonu'nda…

Enflasyon oranı kaçtı 2005 yılında? Yüzde 7.70 civarında… Sahi ne yaptılar geçtiğimiz onca yıl boyunca? Gelecek yılın hedefi bile 14 yıl önceden kötü durumda…

★★★

Dün açıklanan enflasyona bakarsak, yıllık 10.56'ya yükseldi. Gelecek ay yönü daha da yukarıya… Hani tarih kitaplarında çaresizlik ve ağır vergiler altında ezildiğinden bahsedilen halk var ya… O sensin aslında!

Bir plan, program göreniniz oldu mu yeni vergiler koymak dışında? Hey maşallah, hadi inşallah ile ekonomi yönetiliyor. Aksiyonları niyet tutmaktan ibaret… Bunun ciddiye alınabilmesi için nasıl yapılacağının anlatılması gerek.

★★★

Koskoca İstatistik Kurumu açıklıyor ülkenin enflasyonunu… İnananı yok ama olur o kadar kusuru…

Avrasya Anket'in yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'de açıklanan enflasyona inananların oranı 100 kişide sadece 8 damıtılmış nefer… Onlara da ne söylesen gider!

Nerede AKP'nin kemik kitlesi? Onlar bile inanmıyor açıklanan verilere! Nereden nereye?

★★★

Nasıl inansınlar? Enflasyon sepetindeki 418 malda ağırlığı en yüksek 2'nci ürün “dizel otomobil” fiyatları… Ciddi anlamda etkiliyor enflasyon oranını… Kim vermiş bu aklı?

Dizel otomobil deyip geçme, emekli, memur, işçinin olmazsa olmazı! Artmazsa fiyatı ülkede pahalanmıyor insanların hayatı!

★★★

Sepette ağırlığı en yüksek 51'inci sırada; Gündelikçi ücreti… Memlekette herkes tutuyor sanki! Gündelikçi gelmese kim yapacak esnafın, sanatkârın, çiftçinin temizliğini?

İyi de gündelikçilerin fiyatı anlaşma usulü ve kayıt dışı değil mi?

Bulgur, pirinç, kuru soğan, kuru fasulye gibi milletin “seyrek kullandığı ürünler!” sepette daha gerilerde… Kimin işi olur yemek yemekle?

İstediği kadar zamlansın, 14'üncü sıradaki “altın mücevherlerin” fiyatı artmadıktan sonra enflasyonu kımıldatamazsın!

★★★

Piyasada indirim olmadan yaprak kımıldamıyor. Ele güne inanıp da cumalar karalara boyanıyor. Normal fiyatlarla kimse alışveriş yapmıyor.

Zaten talep az, üretilenler satılmıyor. Bırakın zam yapmayı, üretici maliyetine satışa koyuyor. Sonra da neden şirketler batıyor?

Sahi Merkez Bankası'nın 2019 yıl sonu enflasyon hedefi neydi? Yüzde 5 idi… Sayılı gün çabuk geçti. Yıl sonuna gelindi. Yüzde 5 mi? Neremle gülsem bilemedim şimdi!