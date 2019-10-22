Rusya, 1867 yılında Alaska'yı 7.2 milyon dolara ABD'ye sattı. Takvimler 1890'lı yılları göstermeye başladığında Amerika'da artık keşfedilecek bir yer kalmamıştı. Alaska dışında!

Kar ve buz kaplı Alaska kimsenin ilgisini çekmiyordu başlangıçta… İki kafadar George ve Jim söylentilerin peşinden Bonanza-Alaska'ya doğru yola çıktılar.

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Sert hava koşulları, imkansızlıklar derken yılmadılar. Ağustos 1896'da ilk altınlarını buldular. Haberler çok hızlı yayıldı ancak daha önce çoğu boş çıktığı için fazla kulak asan olmadı.

Taa ki 17 Temmuz 1897'de Portland isimli gemi Seattle Limanı'na vardığında işler değişti. Geminin Alaska'da bulunan bir tondan fazla altını taşıdığı anlaşıldığında “altına hücum” başladı!

İlk etapta sayıları 100 binden fazla insan zengin olma umuduyla yola çıktı. Bunların 60 bini soğuktan, hastalıktan, açlıktan yollarda öldü.

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Alaska'ya altın için gidenlerden biri de 1885'te, 16 yaşındayken Amerika'ya göç eden Alman Friedrich'di…… Berber olarak çalışıyor cep büyüklüğünde göçmen dairesinde ablası ve kocasıyla birlikte kalıyordu.

Şansını denemek istedi. Önce restoran işine girdi. Biraz para biriktirip 1898 Mart'ında bir gemiye bindi. Alaska'ya gitti.

Herkes altın ararken Friedrich kendine Levin adında bir ortak bulup keresteden yapılmış iki katlı bir binada otel açtı. İşleri oldukça iyiydi.

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Kolay ulaşılabilen altın bitip, insanlar bir sonraki maden sahasına gitmeye başlayınca otellerini söküp bir tekneye yükleyerek, yeni gelişen kasabada yeniden inşa ettiler.

On binlerce kişi zengin olmak için altın madeni ararken, Friedrich ve Levin'in altın aramaya gelenler için işlettiği otel, altın madeni gibi çalışıyor adeta para basıyordu.

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Para parayı çekti, işleri büyüttüler. Önce bar açıp bölgede olmayan içkileri getirip satmaya başladılar. Hazır on binlerce madenci bulmuşlar, kumarhane ve genelev açarak hizmette sınır tanımadılar.

Altına hücum eden binlerce kişinin eğlence, alkol, kumar ve genelev kadınlarına harcadığı para sayesinde çok büyük bir servetin sahibi oldular.

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Almanya'dan göçüp Amerika'da inanılmaz paralar kazanan bu maceraperestin tam adı Friedrich Trump'tı.

Soyadı tanıdık geldiyse kendisi Amerikan Başkanı Donald Trump'ın büyük dedesi!

Altın aramadı ama altın bulanlardan bile fazla kazandı. Kafayı çalıştırıp çok büyük servet ve bu servetle altın renkli saçı olan torununu Amerikan başkanı yaptı!

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Dünya tarihi boyunca savaşların en önemli sebeplerinden biri olan altın, bir kez daha bela getirmişti dünyaya!