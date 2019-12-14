Şahsım ve Suriyeli Türk vatandaşlarım!

Erdoğan; “110 bin Suriyeliye vatandaşlık verdik. Diğerleri için de vatandaşlık sürecini daha da artırma konumundayız” diye konuştu.

Peki, halka fikri soruldu mu? Vatandaşlar gerçekten bunu istiyor mu? En temizi buyurun, sandıkları koyalım “referandum” yapalım. Sandık halkın iradesi, millete danışalım öyle karar alalım.

Sonuçta Suriyeli mültecilere 40 milyar dolar harcarken de sorulmamıştı. 110 bin Suriyeli mi sorulacaktı? Para yerine konur. Lakin 4 milyon kişiye vatandaşlık verilmesi ağır olur.

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Sahi bir anda ne değişti? Daha önce Erdoğan neler demişti? Ne vaat etmişti?

(21 Haziran 2018) “Misafirlerimizin tamamının evlerine dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Ama bunun için önce 24 Haziran seçimini sağ salim geçirmemiz gerekiyor.”

(28 Ocak 2019) “Ülkemizdeki 4 milyon Suriyeli sığınmacının kendi evlerine dönecekleri güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz.”

(8 Şubat 2019) “3.5 milyonu burada ilanihaye saklayacak değiliz. Dönüş için çalışmalarımız devam ediyor.”

(12 Temmuz 2019) “Bu konuda yeni adımlarımız olacak. Ülkelerine dönmelerini teşvik edeceğiz” demişti.

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Hani Suriye'ye yapılan harekat güvenli bölge kurup Suriyelileri göndermek içindi? Aman diyeyim… AKP milletvekillerinden Pelin Gündeş; “Suriyeliler gönderilsin” dedi… Partiden ihraç edildi. Belli ki bam teli… Göndermeye hiç niyeti yok sanki…

İyi de vatandaşlığa alma noktasına neden gelindi? Ekmeğimiz paylaşılacak, verdiğimiz vergiler harcanacak ve halka sorulmayacak! Nasıl olacak? Türk vatandaşlığı bozuk para gibi harcanacak!

Klasik film repliğidir; “Hey lanet olsun dostum senin sorunun ne ha? Ben vergi veren bir Amerikan vatandaşıyım, buna hakkınız yok!”

Dünyada marka değeri en yüksek ülkelerden biridir Amerika… Peki, sonradan nasıl Amerikalı olursunuz? Önce, en az 1 milyon dolarlık şirket kurar veya hükümetçe belirlenen bölgelere 500 bin dolarlık yatırım yaparsınız. Sadece oturma iznini alırsınız. Sonra başvurursunuz... İncelenir.

Yılın en az altı ayını Amerika'da geçirmek şartıyla 5 yıl beklersiniz. Süre dolunca Amerika'nın menfaatlerini korumaya yemin edip vatandaş olursunuz. Dünyada kazandığınız her kuruş paranın vergisini de Amerika'ya ödersiniz.

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Avrupa Birliği mültecileri geri yollamak için ceplerine para koyuyor. Tutmamız için bize altı milyar Euro öneriyor.

İngiltere, mülteci gelmesin diye Avrupa Birliği'nden çıkıyor. Yunanistan yakaladığı Suriyelileri botlara bindirip Türkiye sınırına bırakıyor. Suudiler, Katarlılar, Kuveytliler, din kardeşlerimiz! Bir tane Suriyeliyi ülkelerine sokmuyor.

Lübnan'da ve Ürdün'de kamplarda yaşayan Suriyeliler çoktan ülkelerine dönmeye ve döndürülmeye başladılar. Biz ülkeyi yolgeçen hanına çevirip, şeker dağıtır gibi vatandaşlık dağıtıyoruz.

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Benim esas merakım; Suriyeliler yaşam standartlarını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları seviyesine düşürmek isterler mi?

Vergi mükellefi olacak. Askere gidecek. Toplu taşımaya, hastaneye, doğuma, ilaca, okula para verecek. Vatandaşlıkla ne uğraşacak? Suriyeli, Suriyeli takılacak!