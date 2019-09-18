Sürü, sürü bi’ sürü işsiz!

İşsizlik rakamları açıklandı. Benim merakım ise işi olanlarlaydı. Haziran 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.2 puan artarak yüzde 35.2 olarak gerçekleşti.

Bunun anlamı resmi rakamlara göre 10 milyon kişiden fazlası kayıt dışı…

★★★

Geçen hafta Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'nde Suriyeli ailenin genç kızı düşüp yaralanıyor. Hastaneye gittiklerinde kayıt esnasında, jandarma orada…

Jandarma kızın ifadesine başvuruyor. Yaralı genç, bir çiftçinin kendilerine ev verdiğini ve onun yanında çalıştıklarını söylüyor.

Jandarma, soruşturma kapsamında durumu Sosyal Güvenlik Kurumu'na ve Türkiye İş Kurumu'na bildiriyor. Çiftçiye kayıt dışı işçi çalıştırdığı için toplamda 64 bin 104 lira ceza kesiliyor.

Buraya kadar prosedür olması gerektiği gibi işliyor. Sorun yok! Lakin ülkede çalışanların yüzde 35.2'sinin kayıt dışı çalıştığını kesin rakamlar ile bulup sayabiliyorsan, neden onlara da gerekli işlemi yapmıyorsun?

★★★

Sen gidip kayıt dışı çalışanın yüzdesini tam bul, işsizlik oranını hesapla, ancak onları kayıt içine alma! Kaydı yok kuydu yok nasıl olsa… Sayı ile dilediğin gibi oyna. Oh ne güzel dünya!

İster ekler, ister çıkartırsın. Hele tarım! Yüzde 80'i kayıt dışı çalışan sektörü bulmuşsun, istersen at koşturursun.

1 milyon kişinin işe başladığını söylersin, ancak bunlar kayıt dışı diye eklersin. Kim sayacak, nereden bulacak? Fakat işsizlik kağıt üzerinde azalacak, öyle açıklanacak!

★★★

İnsanlar bugünkü ortamda para kazanmak için kayıtlı, kayıtsız diyerek seçim yapma lüksüne sahip değiller… Artan işsizlik, ucuz işgücü arzını artırarak kayıt dışılığa davetiye çıkarıyor.

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 802 bin kişi azaldı. Anlamı bu sayıda insan işsizler ordusuna katıldı. Sadece onlar mı? İşgücüne yeni katılanları ne yapmalı?

★★★

Neyse ki bu yılın başında yılın sonuna kadar 2.5 milyon kişiye istihdam sözü veren bir Hazine ve Maliye Bakanı'mız var.

Son tahlilde, ülkede 82 milyon kişi yaşıyor, 28 milyon 500 bin kişi çalışıyor! Ülke nasıl kalkınıyor, kiminle büyüyor? Bilmem anlatabildim mi?

★★★

Cumhurbaşkanı rica etmişti. Her işletme en az 2 kişi işe alsın demişti. Cami çıkışı, beyler az, çok demeyelim, boş geçmeyelim diyen dayıların bu kadim sistemi ile ülke yönetileceği kimin aklına gelirdi?

Üzerine paketler açılmış, istihdam teşvikleri verilmişti. Ne oldu? İşçi aldık diye krediye başvuruldu. Krediyi kaptıktan sonra işçi kapıya konuldu!

Her şey düzeliyor algısı yaratılırken aslında hiçbir şeyin düzelmediği aşikâr. Ele güne inanıp da ekonomiyi karalara boyadılar yâr… “Hedefi tutturduk” derler, inananı da çıkar!