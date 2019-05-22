Vatandaş neden döviz alıyor?

İşinize geldiği zaman kuralları değiştiriyorsanız, değil yatırım tek kör kuruş gelmez… İş acayip yerlere gidiyor. Kimse yarın ne olacağını bilmiyor? Ülke ekonomisi her geçen gün serbest piyasadan daha da kopuyor.

İlk olarak döviz alımına binde 1 oranında vergi geldi. Yetmedi, gerçek kişilerin 100 bin dolar veya eşdeğeri döviz alımında valör uygulamasına gidildi. Yani, bugün parasını verdiğiniz dolarlar yarın hesabınıza geçecek.

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Bunun anlamı manidar. Önce “döviz alacak olan devleti de görecek” denildi. Şimdi “döviz alacak olanı önce devlet bir görecek” deniliyor.

İşte bütün bunlar, ekonomik kriz ile mücadele ederken yapılmaması gerekenler olarak ileride derslerde okutulacak!

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Maşallah her biri şahane kararlar. Müthiş iş çıkartıyorlar. Baktılar ülke ekonomisi kendi kendine bir türlü yıkılmıyor, el atıp ellerinden geleni yapıyorlar. Ha yıktılar, ha yıkacaklar!

Bunlar teknik konular. Ülkeyi yönetenlerin aklına gelecek gibi değil… Danışmanları kimse, ekonomiden nasibini aldığını söylemek hakaret olur öğretmenine…

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Gerçekten doları böyle tutabileceklerine mi inanıyorlar? Yoksa seçime kadar zaman mı kazanıyorlar? Doları devlet gücü ile sabit tutmaya çalışırsan başka yerden dengeyi bozarsın. Orada kimse yok mu bu işlerden biraz da olsa anlasın?

Kurların yükselmesi neden değil sonuçtur. Vatandaşlar neden dövize yöneliyorlar? Cevabı basit; senin yönettiğin ekonomiye güvenmiyorlar!

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Sen demokrasiyi yok etmişsin, adaleti katletmişsin, seçimi yeniletmişsin. Bu saatten sonra 23 Haziran'a kadar önlem alabilecek misin? Alamadığın gibi ekonomiyi daha da kötüye götüreceksin. Aman diyeyim, İstanbul gitmesin!

Aylarca faizleri baskılayıp enflasyonun altında faiz vermişsin. Parasının eridiğini gören vatandaşı dövize yöneltmişsin. Şimdi uğraş dur ki elindeki dövizi bozup tekrar Türk Lirası'na yönelsin. Çok beklersin!

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Özel sektörünün bir yıl içerisinde bulması gereken 177 milyar dolar borcu var. Dolar almasınlar da ne yapsınlar?

Önümüzdeki ay kuvvetle muhtemel S-400 füzeleri nedeniyle Amerika ile didişeceksin. Adının önünde ne kadar “sözcü” sıfatı olan Amerikalı yetkili varsa yaptırım uygulamaktan bahsediyor. Papaz krizi halen akıllardayken, insanlar normal olarak dövize kaçıyor.

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Piyasalar hâlâ umutlu. Bir yerden döner bu iş diye bekliyor. İşte tam bu sırada aklıma Erdoğan'ın; “Kimse bizden tükürdüğümüzü yalamamızı beklemesin” demesi geliyor.

Belli ki yaktık gemileri, dönüş yok artık geri… Bu yönetim ile bırakın ekonomiyi düzeltmeyi, Afrika ülkelerine dönmezsek yine iyi! Referandumda “evet” vermeyin diye yırtındık. Yaşasın Cumhurbaşkanlığı sistemi!