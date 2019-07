6 oka, 7 ok ekledi!

Gerçeği, “onlar şeytan-biz melek- onlar zillet- biz millet” propaganda laflarıyla sürgit saklayamazsınız.

Halk, aptal değil.

Mutlaka anlar, görür.

Muhalefet!

“Daha iyiyi” işaret eder.

Demokratik düzenlerde muhalefet de aslında “ülkenin ve halkın durumunu daha iyiye götürmek” için yapılır.

Halk da bakar!

Hangisi sözünde duruyor.

Son yerel seçimlerde halk, “daha iyiyi kimin yaptığını net görebileceği bir camdan tabloyu” seçim sandığından çıkarttı.

1.389 belediye var.

755'ini AKP aldı.

263'ünü CHP.

Sayı olarak iktidar partisi daha çok kazanmış görünse de gerçekte “büyükşehir tokadı” yedi. Çünkü büyük şehirleri muhalefet partisi

CHP'ye kaptırdı.

★★★

Sonuçta!

Halk yarışa soktu.

4 yılı izleyecek.

Ne dediler?

Ne yaptılar?

AKP belediyeciliği ile CHP belediyeciliğini kıyaslayacak. AKP belediyelerinin arkasında iktidar partisi ve güçlü Cumhurbaşkanı'nın bizzat kendisi var. Bu; devletin bütün parasal kaynakları da AKP belediyelerine

akıtılacak anlamına geliyor. CHP Belediyeleri ise gücünü sadece “verdiği sözleri yerine getirme” umudundan alıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimler sırasında kimsenin beklemediği çok başarılı bir strateji izledi. Büyük kentlere “belediye yönetim deneyimi olan başarılı isimleri” aday olarak koydu. Ve önceki gün de Afyonkarahisar'daki buluşmada onlara “seçimlerdeki başarı tek başına bizim değil halkın demokrasiye olan güveninin sonucudur” dedi ve halkı temelli kazanmak için yeni başkanlara CHP'nin “6 okuna 7 ok daha eklemeleri” çağırısı yaptı.

★★★

CHP'nin 6 oku:

Devrimcilik.

Laiklik.

Devletçilik.

Milliyetçilik.

Halkçılık.

Cumhuriyetçilik.

Milli Kurtuluş Savaşı'nın içinden doğan ve Cumhuriyeti kuran bir partiydi. 6 oku 1927'de temel hedefler olarak ilan etti. O günden bugüne dünya çok değişti, Türkiye'de değişti, gelişti. Ve tarih 2019 yılında CHP'ye “ülkenin ve halkın durumunu daha iyiye götürme” rolü verdi. “6 oka 7 yeni ok ekleme ihtiyacı” buradan doğdu.

★★★

Yeni 7 ok:

Kul hakkı yemeyin oku:

(Yolsuzluk yapmayın)

(Yolsuzluk yapanı korumayın)

(Çalmayın. Çaldırmayın)

Halkı hakir görmeyin oku:

(İnanç ayrımı yapmayın)

(Kimlik farkı gözetmeyin)

(Kimseyi ötekileştirmeyin)

Cam gibi olun oku:

(Hizmeti belli kişiler, gruplar, şirketler, aileler için değil halk için yapın. Her işin hesabını verin.

Şeffaf olun. Attığınız her adım saydam olsun, her adımınızdan

halkı haberdar edin.)

Yüksek adalet oku:

(Adaletten sapmayın)

(Hukuktan asla ayrılmayın)

(Kenti adaletle yönetin)

Her işe iyi adam oku:

(Kayırma yapmayın)

(Kollama yapmayın)

(Torpili kazıyıp atın)

(Her işe o işi en iyi yapacak elemanı bulup yerleştirin. İşini iyi yapmayanı Genel Başkanı'nın akrabası olsa bile belediyeden atın)

İsrafa savaş oku:

(Makam aracı saltanatını bitirin. Borç bulup gösteriş yatırımı asla yapmayın. Belediye bütçesinden yaptığınız her kuruş harcamanın içinde zerre israf olmasın.

Belediyenin geliri ile gideri denk olacak planlama içinde olun.)

Fakir-fukara oku:

(Şehir yoksulluğunu bitirin)

(Fakir mahalleri gözetin)

(Yoksullara yardım yaparken insan onurunu koruyun, ailenin fakirliğini asla kimseye teşhir etmeyin)

★★★

7 yeni ok.

Hedefini bulursa.

Martın sonu bahar.

Türkiye altın adımlar atarak yeni bir döneme kapı açar. Tarih, CHP'ye böyle bir rol verdi.