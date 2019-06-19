Eşinin yüzüğüne kadar açıklamalı!

“Alnı açık- başı dik” durulacak ve “cam gibi şeffaf olunacak” günlere girdik. Mal sahibi, mülk sahibi, kim bunun ilk sahibi! Tam zamanıdır. Mal varlığım işte şudur. Nereden buldum, nasıl sahibi oldum?

Açıklaması aşağıdadır.



Taşınmaz varlıklarımız:

142 bin TL değerinde.

Bir konut.

57 bin TL değerinde.

Bir konut.

75 bin TL değerinde.

Bir konut.

Bu 3 konut anneden, babadan, dededen bana ve eşime kaldı.

Akçalı Yapı Kooperatifi'nde:

Bir konut.

Gökyurt Yapı Kooperatifi'nde:

Bir konut.

Taksitleri ödeyerek edindik.

Taşınır varlıklarımız:

Nuri Abaç tablosu.

Edinme değeri 6 TL.

Fikret Otyam tablosu.

Edinme değeri 9 TL.

Nuri Abaç tablosu.

Edinme değeri 8 TL.

Güler Çakır tablosu.

Edinme değeri 250 TL.

Hüseyin Yüce tablosu.

Edinme değeri 160 TL.

Hüseyin Yüce tablosu.

Edinme değeri 150 TL

Ayatullah Sümer tablosu.

Edinme değeri 150 TL.

Fikret Otyam tablosu.

Edinme değeri 2000 TL.

Bankada paramız.

Yoktur.

Borcumuz:

Birine 20 bin TL.

Öbürüne 70 bin TL.

Diğerine 60 bin TL.

Dördüncüye 50 bin TL.

4 kişiye borçluyuz.

Toplam 200 bin TL.

Alacağımız:

1 kişiden 20 bin TL.

Altınlarımız:

Yoktur.

Mücevheratımız:

1 pırlanta yüzük.

Bu döküm CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun mal varlığıdır. CHP'nin sitesinde açıklanmış. Ben oradan okudum.

Her isteyen görebilir.

★★★

Merak ettim. Bizzat telefon edip (gazeteciyim demedim, vatandaşım dedim) genel merkezlerden sordum. Meral Akşener'in sitesinde mal varlığı dökümü yok. Temel Karamollaoğlu'nun yok. Devlet Bahçeli'nin yok. Tayyip Erdoğan ile Binali Yıldırım'ın AK Parti sitesinde mal varlıklarının dökümü yok. Sadece Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanmış mal varlığı, borç alacak listesi var. Selahattin Demirtaş ise zaten hapiste ve bütün mal varlığı bağlaması! Demek ki, parti sitesinde mal varlığını ayrıntılı ve net biçimde yayınlayan tek lider Kemal Kılıçdaroğlu imiş bunu öğrendim.

Şimdi bu tabloya bakarak:

Vakit geçirmeden.

Durmadan ve beklemeden.

Seçim sonuna ertelemeden.

Ekrem İmamoğlu, kendisinin ve eşinin kulağındaki küpe ve parmağındaki yüzüğe kadar tüm mal varlığını, mümkünse nasıl edindiklerini açıklamalı. Ben olsam bir adım daha ileri gider, birinci derecede yakınlarımın (anne-baba-ağabey-kardeş) mal varlıklarını da toplumun bilgisine sunar ve nasıl edindiklerini de kısaca sergilerdim. Binali Yıldırım'ın da “zarfa koydum verdim” diye geçiştirmeden kendisinin ve özellikle oğullarının gemilerini, Hollanda'daki şirketleri ile tüm zenginliklerini, hangi başarıyla edindiklerini de izah ederek, açıklaması iyi olur.

Gün bugündür.

★★★

Saydam belediye istiyoruz.

Adayların birinci derecede yakınlarıyla birlikte mal varlıklarını açıklamaları; “Belediye başkanı olmak için sizden oy istiyorum ama belediyeyi kendimi, ailemi, yakınlarımı zenginleştirme aracı yapmaya gelmiyorum. Belediye bütçesinin 1 kuruşunu bile yemeyeceğim, yedirmeyeceğim.

Belediyeyi soygun yapma ve soyguncu üretme makinasına dönüştürmeyeceğim. Belediye yönetimini bir avuç yeni zengininin, şehir rantçısının, yandaş vakıfçının, ihale kapıp kaçıcısının ‘haram yeme sofrası haline' getirmeyeceğim” anlamına gelir.

Tam zamanıdır.

Şeffaf başkan bekliyoruz.

Ekrem İmamoğlu, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu örnek almalı, malını mülkünü hemen açıklamalı!