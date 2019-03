Her gelen dalga geri gitti!

Çıktık geldik oy verme gününe. Oyunuzu şuna verin, buna verin diye yazacak değilim.

Doğru olmaz.

Zaten kural var.

Bugün eleştiri yazılmaz.

Kural çiğnemek!

Bize yakışmaz.

Sanıyorum seçmenin yüzde 90'ı kararını verdi. Gidecek sandığa ve seçimini yapacak. Sandıktan çıkacak sonucu beğenmezsem bile halkın çoğunluğunun tercihini anlamaya çalışırım. Bu akşam yeni tercihi göreceğiz. Ben seçim tahminlerinde çokça yanılırım. Ama yine de her seferinde umutlanırım. Halkın sağduyusuna inanmayı yol edindim. Ülkeme olan umudumu hep korudum.

★★★

Dünya neler yaşadı!

Büyük acılardan geçti.

İnsanlık, insanlıktan çıktı.

Yeniden insanlığa döndü.

Dünya, dünya olalı beri çok kabarmış dalga gördü. Dalgalar hışımla geliyor, sahilin kumlarında köpüklü izler bırakıp geri gidiyormuş. Adamın biri deniz kıyısında oturmuş, dalgalara bakıyor, dudaklarını oynatıyormuş.

Adama sormuşlar:

Ne yapıyorsun?

– Dalgaları sayıyorum.

– Kaç tane saydın?

– Her gelen geri gitti.

Demiş ve eklemiş:

– Bu gelen ilk!

★★★

Dünya tarihinde insanlar, toplumsal dalga yaratıp, dalga kabartıp, dalga saydılar. Her gelen dalgayı bir süre seyretti, kendi dalgalarını sevdiler sonra beğenmeyip geri ittiler.

Biz de dünyalıyız.

Dışına çıkacak değiliz.

Bizim insanımız da dalga yaratır, dalga kabartır, bir süre umutlanır, sonra gerçeği görür, kendi yarattığı dalgayı beğenmez geri ittirir.

Yeni dalga yaratır.

Gelene ilk der.

★★★

Güneş doğmuş.

Ortalık ışımış.

Kumsalda adamın biri, bir eğilip, bir kalkıyor yerden bir şey alıyor, denize atıyormuş.

Adama sormuşlar:

– Ne yapıyorsun?

– Deniz yıldızları sahile vurmuş can çekişiyor, ben onları topluyorum. Ve birer birer denize geri gönderiyorum.

– Niçin bunu yapıyorsun?

– Bir saate kalmaz güneş iyice yükselir. Kızgın güneş altında deniz yıldızları kavurulup ölürler… Can taşıyorlar… Ölmesinler… Onları can evi denizlerine geri döndürüyorum.

– Binlerce var.

– Ne fark eder?

Diye sormuşlar.

Hiç cevap vermemiş adam.

Eğilip bir deniz yıldızını daha kumsaldan alıp, denize usulca bırakmış.

Ve şöyle demiş:

– Bak onun için fark etti.

★★★

Bir oy!

Bir deniz yıldızıdır!

Haydi sandığa.

Deniz yıldızı doldurmaya!