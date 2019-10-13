Ortadoğu’nun kirine, kinine, pasına deterjan!

Şehit de veriyoruz.

Altın uykularındayken sınırımızın içine Akçakale'ye atılan roketlerle vurulup can veren bebekler de var. Bu koşullar altında söyleyip, yazması bile canımı acıtıyor.

Ne yaparsın!

Herkesin görüp de dolambaçlı yollardan söylediği, siz okurların da titiz ve seçkin bir dikkatle gözlemlediğiniz gibi Ortadoğu'nun kirine, kinine, nefreti ile pasına deterjan olma görevini Türkiye üstlendi.

ABD ile Rusya!

Ortadoğu'dalar.

Çekilmediler.

Seyrediyorlar.

Türk Ordusu önce İdlib'de şimdi de Tel Abyad ile Resulayn'dan başlayarak 30 kilometre derinliğinde ve 120 kilometre uzunluğunda süpürmeye girişti. Suriye içlerine doğru terör odaklarını tek tek vurup silkeliyor.

★★★

Kimlerdir?

Uzlaşamazlar.

Kin dolular.

Biri öbürüne nefret duyar.

Öldürmeye inanırlar.

Nereden, nasıl hangi amaçla var oldular? Arkalarında ki küresel ve yerel güçler kim? Yazmaya kalksan buraya sığmaz, kitap olur. Selefi kökten, cihatçı damardan, PKK türevinden ve EL KAİDE gövdesinden gelmektedirler: YPG- PYD. IŞİD. HTŞ. NUSRA. Ahrar el Şam. Feylak el Şam. Ceyş el Ahrar. Ceyş el Sünne. Liva el Hak. Ensar el Din. Nureddin Zenki Tugayları. Sukur el Şam. Ceyş el Mücahidin. Cephet el Şamiyye. Festakim Kema. Suvvar el Şam. Müslüman Kardeşler. Ceyş el Nasr. İdlib Hür. Birinci Sahil Tümeni. İkinci Sahil Tümeni. Fevc el Evvel. Ceyş el Sani. Ceyş el Nukba. Şüheda el İslam Deraya. Fırka el Hurriye. Ceyş el Melahim. Ceyş el Badiye. Ceyş el Sahil. Saraya el Sahil. Saraya el Kabul. Cund el Şeria. Ensar el Hak. Ebna el Şeria. Saraya el Guraba. Ebu Ubeyde ibn Cerrah Tugayı. Ebu Bekir Sıddık Tugayı. Ensar el Tevhid. Hurras el Din'in. Türkistan İslami Parti. Cisr el Şuğur. Muhacirun. Ensar Ordusu. Cunud el Şam. Ceyş Usra. Ecnad el Kavkaz.

★★★

Yaz, yaz bitmez.

Daha da vardır.

Ben bu isimleri Ortadoğu'daki çatışmalar, bölünmeler, yükselen nefretler, büyüyen kinler üzerine yazı yazan uzman kalemlerin yazılarından topladım. Bunların bir bölümü ABD'nin göz yumup destek vermesiyle bir kısmı da Rusya'nın kanat gerip güç katmasıyla kuruldu, gelişti.

Türkiye ordusunu soktu.

Bunları temizleyecek.

Ne kadarının temizlenmesine ABD izin verecek, ne kadarının temizlenmesine Rusya göz yumacak?

Şimdilik göremiyoruz.

★★★

Ama şunu gördük.

Önceki gün Birleşmiş Milletler'de “Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na AB'nin karşı çıkılmasına” ABD ile Rusya dikkat çekici bir şekilde birlik olarak “hayır” dediler.

ABD ile Rusya!

Türkiye'nin yanında durdular ve “Ortadoğu'nun kirini, kinini, pası ile nefretini süpürüp temizlemesine” olur verdiler.

Ben şüpheci biriyim.

Hep şüphelenirim.

Görüneni değil görünmeyeni de görmeyi öneririm. ABD ile Rusya nereye kadar olur verdiler, bilmek isterim. Ortadoğu'nun acılar, yıkımlar, ölümler içinde yıllarca biriktirdiği kiri, kini, pası ve nefreti 30 kilometre derinliğinde ve 120 kilometre uzunluğunda mı birikti, toplandı? Yoksa daha ötesi 200 kilometre derinlik ile 380 kilometre uzunluğunda mı yayıldı? Kin, kir, nefret sadece Trump'ın “eşi bulunmaz aklımla tespit ettiğim sınırlar” dediği yerde midir?

Şüphelenmek sağlıktır!