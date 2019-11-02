Salgın oldu.

Eline güç verilince onu kötüye kullanan için “gözü döndü” denir.

Kendini kaybetti!

Zincirleme, birbirine eklenerek gelmeye başladı…

Boğaza gözü döndü.

Belediye'ye gözü dündü.

Bildirici'ye gözü döndü

Peş peşe!

İstanbul boğazının ön görünümü dünyanın en yüksek rantı ile rüşvetini bir arada doğuran tabiat parçasıdır. Yasada tarifi var. Bulutlar boşalınca ve damlalarla inen yağmur suyu denizi gören taraf yani boğaza doğru akıyorsa burası öngörüm. Damlalar arkaya akıyorsa arka görünüm.

★★★

Ön görünüm!

Eşi benzeri yok.

Yalıları, köşkleri, eski evleri, kaldıysa bahçeleri, üzerinde yeni köşk, yeni yalı, yeni rezidans, otel, motel yapabilecek arsaları almak istersen çok yüksek “bedeli” var.

Hem arsa pahalı.

Hem izini almak zor.

Hem “tarife” yüksek.

Boğazın öngörünüme son 25-30 yıldır daha çok petrol zengini Arap ülkesi önde gelenleri aşık oldular. Dolar bazında para akıtır oldular.

Yalı fiyatları yükseldi.

Arsalar uçtu.

Eski evler altın oldu.

Ve “Tarifler” zirve yaptı.

★★★

At Hacı!

10 milyon dolar!

At hacı 15 milyon!

Ne bu?

Sana boğazın ön görünümüne köşk, yalı, rezidans, otel yapacağız ya ona yapı izni almak zor.

Ama bana söz verildi.

Söz verildi ama!

Zor işte!

At Hacı!

Dolar, zoru kolay eder!

★★★

İstanbul Boğazı ile ilgili imar yetkisini seçimlerde el değiştirip muhalefet partisine geçen İstanbul Belediyesi'nin elinden almak için “yasa tasarısı” hazırlandı.

Boğaz İçi Başkanlığı!

Yeni Kurullar!

Kurulacakmış.

Belediyenin yetkisini onlar devir alacaklarmış! Niçin, neden?

Göz dönmesi!

★★★

Büyük kentler, halkın son seçimde attığı oylarla demokratik yoldan el değiştirdi, muhalefete geçti.

İddia:

Belediye Başkanlarının, genel müdür ve genel sekteri atamalarında onay yetkisi Cumhurbaşkanlığı'na devredilecek!

Tasarı hazırlanıyormuş!

Yakında Meclis'e gelecekmiş. Ana muhalefet partisi yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Saray, belediyelerin yetkilerini tek elde toplamak istiyor” diye tepki gösterdi. Bu iddia doğruysa Ankara'da yeni bir gözü dönmüş durum daha pişiyor.

Meclis Başkanı!

Bakanlar!

Yüksek bürokratlar yetmedi. Belediye genel müdür ve genel sekreteri de sarıp sarmalanacak. Yeni seçilmiş büyükşehir belediye başkanlarının elleri ile kolları iyice bağlanacak.

★★★

RTÜK, özerkti.

Özerk kalacaktı.

Anayasa'da böyle yazıyordu ve RTÜK üyelerini Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri seçiyordu. Faruk Bildirici, dürüst bir gazeteci kalmaya yıllarını verdi. TBMM'nin 283 milletvekilinin oyu ile Faruk Bildirici RTÜK üyeliğine seçildi. Faruk Bildirici RTÜK Başkanının üç ayrı yerden maaş aldığını açıkladı, RTÜK kararlarını da sorgulamaya kalkıştı. RTÜK, Üst Kurulun 6 üyesinin oyu ile Faruk Bildirici'yi üyelikten attı. Böylece TBMM'nin yetkisi gasp edildi.

Bu Anayasaya aykırı.

Kanuna da uymuyor.

★★★

Göz dönmesi!

Salgın oldu.

Nereye gidiyoruz?