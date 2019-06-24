Sandıklar açıldı.

Oylar sayıldı.

13 bin olan oy farkı, 800 bine çıktı. Sandıktan “İmamoğlu için topal ördek” diyen Erdoğan'a karşı büyük bir öfke köpürmesi çıktı.

Kibir kaybetti.

İsraf kaybetti.

Yağma kaybetti.

Yolsuzluk yapan kaybetti.

Yoksul bırakan kaybetti.

Gökdelen silueti kaybetti.

Ağaç katliamı kaybetti.

Betona tapma kaybetti.

Hava kirliliği kaybetti.

Trafik eziyeti kaybetti.

Kriz yaratan kaybetti.

Kötü yönetim kaybetti.

Büyüklenme kaybetti.

Şehre ihanet kaybetti.

Tek adamlık kaybetti.

Tahripçi dil kaybetti.

Çatışmacı söz kaybetti.

Kutuplaştırma kaybetti.

Önce adalet, hak ve hukuk, demokrasi, birlik ve beraberlik, kardeşlik, umut ve yenilenme kazandı. Sandıktan “Her şey güzel olacak” çıktı.

Korku kaybetti.

Umut kazandı.

★★★

İstanbul, Türkiye'dir.

17 yıllık iktidar parantezi İstanbul'da açılmıştı, dün İstanbul'da parantez kapandı. Seçimle gelen seçimle gider umudunu yitirmek üzereydik. Demokrasiyi eğip, büküyorlardı. Dün sandıktan “Türkiye'de halk seçimle getirdiğini yine seçimle gönderecek yolu dün geri dönmemecesine açtı” sonucu çıktı.

Beyaz ihtilal oldu.

Dinci çizgi kaybetti.

Demokrasi kazandı.

Cumhuriyet başa döndü.

Bir övünme vardı.

Bir güçlü varsayım.

Bir öğrenilmiş çaresizlik.

Bir şehir efsanesi üretilmişti: Ne yapar yapar Tayyip Erdoğan her seçimi kazanır. Elinden gelen her şeyi yaptı. Son dakika Öcalan'a sarıldı. Bekaya Öcalan sokuldu, Mısırlı Sisi'den medet umuldu. İmamoğlu Sisi'ye benzetildi. Kem söz kırbaç oldu sahibini kırbaçladı. Ve sonunda “ne yapar yapar kazanır efsanesi” İstanbul'da ikinci kez ağır bir şehir tokadı yedi. İstanbul seçmeninin ikinci kez vurduğu yerden bu kez de gül bitti.

Efsane çöküşe geçti.

Özeti budur.

★★★

İstanbul seçmeni, geçen seçimde oyuna, iradesine, demokrasiye yapılan “hukuksuz müdahaleye” dün sandıkta net cevap verdi.

Bekleniyordu.

Ağır oldu cevap.

Oy farkı açıldı.

Seçimin iptal edilip İmamoğlu'nun mazbatasının alınması şerdi, seçim yenilendi, şerden hayır çıktı. Güce, sayısal üstünlüğe, devletin her imkanına sahip olan ve bunu sınırsızca kullananlar; geçmiş seçimlerde kendilerine oy vermiş olanların bile desteğini yitirdiler.

Demokrasi öne çıktı.

Adalet öne çıktı.

Vicdan öne çıktı.

Sahicilik öne çıktı.

Alttan gelen ve içinde iktidar partisine son 7 seçimin hepsinde oy vermiş muhafazakar seçmenin de bulunduğu dip dalga öne çıktı. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na sadece HDP İstanbul seçmeni, İYİ Parti İstanbul Seçmeni, CHP seçmeni değil aynı zamanda MHP'nin İstanbul seçmeni ile AKP'nin seçmeni de oy verdi.

★★★

Sandıklar açıldı.

Oylar sayıldı.

Ekrem İmamoğlu sandıktan çok güçlenerek çıktı. 28 ilçede İmamoğlu öne geçti. Binali Yıldırım, “Rakibim kazandı, tebrik ediyorum” dedi. Bu aslında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da bir mesaj oldu.